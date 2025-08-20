Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Ağustos 2025 09:51
2026 Ocak 4/B'li Kadroya Geçiş

Konu başlığında belirtmiş olduğum tarihte kadroya geçiyorum 1 sene zorunluluğum olmasına rağmen kurumdan ayrılmak istiyorum ne yapabilirim bunun hakkında bilgi verirseniz sevinirim.

