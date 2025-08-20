Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Ağustos 2025 09:59
GİH sınıfına geçiş hakkında

Öncelikle herkese hayırlı mesailer olsun değerli meslektaşlarım babamın karaciğer kanseri ve sirozu olmasından dolayı ona 8 ay önce karaciğerimin yüzde 70 ini verdim. Bu sebepten dolayı GİH sınıfına geçmem mümkün olabilir mi ? Bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim.

