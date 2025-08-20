Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Ağustos 2025 10:05
Yarı zamanlı maaş hesaplama

Merhaba yarı zamanlı maaş hesaplama nasıl oluyor saglikbakanliginda teşvik ve sabit ekodemede yarıya dusuyor mu ? Yoksa sadece taban maaş mi yarıya düşecek?

