Dün gece 2 ye kadar süren toplantı hk
Yetkili arkadaşla görüştüm 2026 ikinci 6 ay için 7 olan 8 yapılmış yine anlaşma çıkmamış. Mevcut durum 2026: %11 - %8 2027: % 4- %4 Taban aylığa 1000 tl zam

FırençeskoTotti
Aday Memur
20 Ağustos 2025 10:19
Vovvvvv yetkili arkadaşın kimmiş yav?

çokçalışan
Aday Memur
20 Ağustos 2025 10:21
Yetkili sendikadan bir arkadaş üye olarak katılım sağladı niye bu kadar şaşırdın pierlotti
Kualalumpur1
Memur
20 Ağustos 2025 10:26

1000 lira teklif ederken utanmalı bi insan


cansumim
Aday Memur
20 Ağustos 2025 10:33

1000 TL teklif ederken hiç mi utanmadılar acaba


samet.by
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 10:34

memur sen niye götürüyor teklifi hakem heyetine. kamu işvereni götürsün. sonucu belli olan bir tiyatro izledik yine.


erhannn34
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 10:38
artırım yoksa neden görüşüyoruz
