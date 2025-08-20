Hakem sonuç

Ne eğilmesinden bahsediyorsun kardeşim biz yüzde 1 i kabul edip eğiliyor muyuz tabiki kabul etmiyoruz , Allah'ından bulsunlar , ama yüzde 1 se yüzde 1 ya da taban aylığa 1000 lira ilave hepsini de yinede vermesi gerekiyor hakem heyetinin ,biz bin lira ilave kabul etmiyoruz bize vermeyin desek onların umrunda olmaz ruhu bile duymaz ,

Ne eğilmesinden bahsediyorsun kardeşim biz yüzde 1 i kabul edip eğiliyor muyuz tabiki kabul etmiyoruz , Allah'ından bulsunlar , ama yüzde 1 se yüzde 1 ya da taban aylığa 1000 lira ilave hepsini de yinede vermesi gerekiyor hakem heyetinin ,biz bin lira ilave kabul etmiyoruz bize vermeyin desek onların umrunda olmaz ruhu bile duymaz ,