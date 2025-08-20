Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 10:27
Hakem sonuç

Muhtemelen hakem 10+6 4+4 açıklayacak. Yüzde bir kaç zam için eğilmeye gerek yoktu iyi oldu bence.


samet.by
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 10:34

memur sen niye götürüyor teklifi hakem heyetine. kamu işvereni götürsün. sonucu belli olan bir tiyatro izledik yine.


nrttn21
Aday Memur
20 Ağustos 2025 10:42
hakem son teklifi kabul edecektir 11+7 4+4

samet.by
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 10:50

hakem değil o noter.

nrttn21, 2 saat önce
hakem son teklifi kabul edecektir 11+7 4+4

expertxx
Memur
20 Ağustos 2025 10:50
Ne eğilmesinden bahsediyorsun kardeşim biz yüzde 1 i kabul edip eğiliyor muyuz tabiki kabul etmiyoruz , Allah'ından bulsunlar , ama yüzde 1 se yüzde 1 ya da taban aylığa 1000 lira ilave hepsini de yinede vermesi gerekiyor hakem heyetinin ,biz bin lira ilave kabul etmiyoruz bize vermeyin desek onların umrunda olmaz ruhu bile duymaz ,

nrttn21
Aday Memur
20 Ağustos 2025 10:50
haklısın düzeltiyorum noter kurulu
samet.by, 2 saat önce

hakem değil o noter.


FırençeskoTotti
Aday Memur
20 Ağustos 2025 10:54
Ne eğilmesinden bahsediyorsun? Senin 'Yüzde bir kaç zam' diye küçümsediğin şey, belki yüzbinlerce memurun ihtiyaç duyduğu şeydir.

Myosman12345
Aday Memur
20 Ağustos 2025 10:54
Hakem heyetindekiler memur değil mi insan kendi maaşını düşünüyor ona göre karar verir

v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 12:11
Aralarında memur yanıjds duracak 1 tane babayiğit var mı ? saray kellesini alır. Heyet sendika hakem kurulu hepsi tiyatronun birer parçası
Myosman12345, 2 saat önce
Hakem heyetindekiler memur değil mi insan kendi maaşını düşünüyor ona göre karar verir

dmys
Memur
20 Ağustos 2025 12:25

noter değilmiydi o.

