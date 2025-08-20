Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 10:35
Tek suçlu sendika mı ?

- Sendikanın üye sayısı arttıkça üyeler demek ki bizi seviyor diyor. Ben başkan olsam böyle anlarım.

- Sendika teklif sunuyor hükümet kabul etmiyor. Sendika eylem yapalım diyor kimse gelmiyor. Memur hem sendikayı sevmiyor hem de eyleme katılmıyor bana bir şey olur korkusuyla. Sendika başkanı üyelerle vardır, tek başına mı eylem yapacak. - Teklifi kabul etse niye kabul ettin diyeceksiniz. Kabul etmese niye hakem heyetine götürmedin diyeceksiniz. - Lafla peynir gemisi yürümez. Aylık 400 lira alacağım diye sendikadan istifa etmeye korkuyorsunuz.


İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 12:29

Bu sendikayı başımıza kim çıkardı, biz çıkardık. Sendika aidatı adı altında memura tuzak kurdular. 3 kuruş para için kendimizi sattık.


Saglıkççı
Aday Memur
20 Ağustos 2025 12:45

Eylem yaparsın takmazlar,

iki tweet at dersin atmazlar ,

iş bırakırsın çalışırlar.

Bazen hükümet acaba fazla mı veriyor diye düşünmüyor değilim


redsabbath
Şef
20 Ağustos 2025 12:59

Sendikanın asıl suçu memuru bilerek organize etmediğini düşünmemiz. Yani Zaten memur birlik olmasın eylem yapamasın sadece mış gibi görüntü versin gaz alınsın diye memursen'in kurulmuş olması..

