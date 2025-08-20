Ünvan - Kurum değişikliği

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Arkadaşlar selam bir kurumda lise kpss ile sözleşmeli destek personeli (şoför) olarak çalışmaktayım üniversite diplomamı aldım 2026 lisans kpss ye hazırlanacağım sorum şu ben eğer yüksek puan alırsam herhangi bir lisans mezuniyeti isteyen büro personeli alımlarına başvurup geçebilir miyim ceza almadan kendi mezuniyet alanımdan geçiş yapabiliyorum sanırım ama düz lisans mezuniyeti isteyen alımlara başvurup geçiş yapıp yapamayacağımı merak ediyorum. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim


4/B Sözleşmeliden, sözleşmeliye geçerken sorun olabilir. Kadroluya geçişte sıkıntı olmaz.

