Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
20 Ağustos 2025 10:58
Neden böyle?
Dikkat ederseniz, malum sendika başkanı dışındaki bir habere yorum yaptığımızda ortalama 3-5 dakika sonra yorum yayımlanıyor. Ama malum sen'in başkanının haberi oldu mu editör kardeşler yorumu bazen 15 dakika sonra bile yayımlayabiliyor. Bazen de hiç yayımlamıyor

falancaolsun
Memur
20 Ağustos 2025 11:04
Edip öyledir. Tam bir nabza göre şerbetçi. Adalet, kul hakkı vs konulu cuma hutbelerini tweet atıp diğer yandan öğretmenlik gibi belirli meslekleri kaytarmak için var gücüyle çalışıyor. Kamu personel bütçesinin 1/3'ünü öğretmenlere transfer edecek kadar ileriye taşımıştır dalkavukluğu
