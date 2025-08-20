Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ağustos 2025 11:04
Eğitim alanında toplu sözleşmede kazanılan haklar.

Evet herkes verilen zamcık hakkında konuşmuş herkes biliyor rezalet bir teklif. Bununla birlikte eğitim alanında gündeme gelen maddeler ile ilgili herhangi bir kazanım var mı ? Hiç olmazsa eğitimciler az da olsa bu maddelerden biraz refah payı alsın


Yusuf1454
Aday Memur
20 Ağustos 2025 11:36
aldığımız tek bilgi idareci ve rehber öğretmenlere %7 ek ders arttırımlı ödenecek paylaşım yapıldıkça yazarım

Ogretmendgt
Aday Memur
20 Ağustos 2025 11:37
Ne zaman gözükecek tüm maddeler acaba genel zam oranları verildikten sonra mı?

Lewo124
Şef
20 Ağustos 2025 11:43
idarecileri anladımda rehber öğretmenlere anlam veremedim. mantıklı açıklama yapabilecek rehber öğretmeni arkadaşım varmı. bende bilgilenmiş olurum.
Yusuf1454, 1 saat önce
aldığımız tek bilgi idareci ve rehber öğretmenlere %7 ek ders arttırımlı ödenecek paylaşım yapıldıkça yazarım

komodin bahattinn
Memur
20 Ağustos 2025 11:48
derse girenlere ek ders artışı yok. derse gormeyenlere mi artış var?

Lalo Salamanca
Şef
20 Ağustos 2025 11:54

Bu zam idarecilerin zorunlu girdiği 6 saat için mi yoksa tamamı için mi geçerli hocam

Yusuf1454, 1 saat önce
aldığımız tek bilgi idareci ve rehber öğretmenlere %7 ek ders arttırımlı ödenecek paylaşım yapıldıkça yazarım

Yusuf1454
Aday Memur
20 Ağustos 2025 11:56
Aldığı ekdersin tamamı hocam bu konuda çok fazla mahkeme kararı var

bazı harfler
20 Ağustos 2025 12:03

Derse giren öğretmene sadece fiili girdiği derslere artırımlı ek ders ödeniyor, derse girmeyenlere hatta öğretmen olmadığını iddia eden rehberlikçilere tüm ek ders artırımlı ödeniyor yüksek lisans ve doktorada. Saçmalığa bak.


karub9191
Şef
20 Ağustos 2025 12:07

Kazanım falan yok. Lakırdıya devam.


JohbnWickk
Aday Memur
20 Ağustos 2025 12:27

Çoğu nöbet tutmak istemiyor.

Haftada üç saat ekderse yeri geldiğinde 2 yeri geldiğinde 3 nöbet tutuluyor.

Nöbet ücreti de nöbet de istemiyorum.

Nöbete bir şey yok sanırım.


Soner Eraslan
Memur
20 Ağustos 2025 12:36
işine bak başka branşa laf atıp kışkırtma ortalığı germe, yeterince gergin zaten ortalık, kendi branşına odaklan, okul açılıyor planını yap şimdiden
bazı harfler, 58 dk. önce

Derse giren öğretmene sadece fiili girdiği derslere artırımlı ek ders ödeniyor, derse girmeyenlere hatta öğretmen olmadığını iddia eden rehberlikçilere tüm ek ders artırımlı ödeniyor yüksek lisans ve doktorada. Saçmalığa bak.


sarmalama
Memur
20 Ağustos 2025 12:39

Bizim çok zeki sendikacılarımız madem artırımlı ek ders konusuna çeki düzen vereceklermiş, fiilen kelimesini oradan kaldırmayı akıl edememişler mi de idareci ve rehberlikçi diye düzenlettirmişler. Şimdi bunlar fiilen derse girmedikleri halde artırımlı alacak, öğretmen de fiilen girdiğine artırımlı alacak. Sorunun fiilen kelimesinde olduğunu anlayan bir akıllı çıkmamış. Fiilen nedir ya, doktoralı öğretmen ders anlatırken doktora mezunu olarak anlatıp planlama yaparken lisans mezunu olarak mı yapıyor. Yazık bize ya


bazı harfler
20 Ağustos 2025 12:43

Kes sesini. Hiçbir ile yaramamaya devam et. Müdürlerin sekreterliğini yap anca. Hiçbir ile faydanız yok, hiçbir öneminiz yok, hiçbir öğrenci sizi ciddiye almıyor. Git sen de çay, sigara depola, başka bir işe yaramazsın. Biz işimizi yapar, helal para kazanırız.

Soner Eraslan, 25 dk. önce
işine bak başka branşa laf atıp kışkırtma ortalığı germe, yeterince gergin zaten ortalık, kendi branşına odaklan, okul açılıyor planını yap şimdiden
Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

Geçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Sınıf rehberliği ek ders ücreti kaldırılıyor mu?Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuEğitim alanında toplu sözleşmede kazanılan haklar.İkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme. Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalıKuşa dönen ek derslerMemuru bu hâle getiren öğretmenlerdir.Benim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5

Sözlük

yıllık izin taleplerinin çakışması 2 internetsiz bir hayat 1 komşunun internetini çalmak 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 tatil fotoğrafı 1 mesaj yazamama sorunu 1 güne bir söz bırak 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 ameliyat dikişi 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1

Son Haberler

AK Parti 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı' düzenleyecekBakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na aitTürkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunuTCMB'den 'Reel Sektörün Döviz Talebi Gelişmeleri' analiziBKUBTS Sınavı Başvuruları Başladı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur