Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 11:17
Eğitim Bir Sen Hizmet kolu imzalanıyor hayırlı olsun
edinilen bilgiye göre idareci ve rehber öğretmenler %7 arttırımlı ekders alacak takipte kalın

elektronik49
Şube Müdürü
20 Ağustos 2025 11:19

Doyamadiniz


FırençeskoTotti
Aday Memur
20 Ağustos 2025 11:21
Öğretmenlerde 2 şeyin sevgisi sonsuzdur. Tatil ve para. İkisinden de eminim. - Einstein

Yusuf1454
Aday Memur
20 Ağustos 2025 11:22
öğretmen dışında herkes takip ediyor maşallah

falancaolsun
Memur
20 Ağustos 2025 11:28
Sendika tamamen öğretmenlere çalışıyor. Diğer memurlar haftada 40 saat çalışırken öğretmenler 15 saat çalışıp üstüne 12-20 bin TL ek ders adı altında para götürmeleri saçmalığın daniskası. Yetmedi meslek kanunu ile 13 bin TL ilave aldılar.

firatli_genclik
Genel Müdür
20 Ağustos 2025 11:31

Yusuf bey tek kazanım bu mu?


FırençeskoTotti
Aday Memur
20 Ağustos 2025 11:32
Sadece öğretmenlerin takip etmesini istiyorsan, bak yukarıda MEB'in sayfası var, oraya git. Ortak konuların paylaşıldığı sayfada istediğimiz paylaşıma yorum yaparız. Bu, kimseyi ilgilendirmez
Yusuf1454
Aday Memur
20 Ağustos 2025 11:34
bak yukarıda Eğitim Bir Sen demişim öğretmen değilsen sayfanın seninle laksı olmadığı görürsün

Lalo Salamanca
Şef
20 Ağustos 2025 11:37

Boş konuşuyorsun zevzeklik yapma hadi başka kapıya

skarner
Memur
20 Ağustos 2025 12:01

siz bu yalanlarla mı savunuyorsunuz hakkınızı

15 saat çalışıp 20 bin ek ders alıyormuş

13 bin tazminat alanlar azınlık olduğu halde herkes alıyor gibi yazmışsınız

beyazdag06
Şef
20 Ağustos 2025 12:10
Saçmalık. Öğretmen düşmanlığı tavan yapmış. Eğer bu doğru ise kazanım olamaz aksine öğretmenler arasında da huzursuzluk demek. Çünkü bu kazanım dediğiniz şey öğretmenlerin %1ini bile kapsamıyor!!

Lalo Salamanca
Şef
20 Ağustos 2025 12:11

15 saat maaş karşılığı sadece, maaş karşılığı çalışıp bir de nasıl ek ders alıyor anlatsana çok bilmiş

FırençeskoTotti
Aday Memur
20 Ağustos 2025 12:50
Zevzeklik yapan sensin lalo. Gerçekler zoruna mı gitti
