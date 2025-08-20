Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
20 Ağustos 2025 11:18
Hayat pahaliliğı

şuan memurlar olarak tarihin en kotu donemlerinden birindeyi,Gerçek enflasyon arşa çıkmış devlet görevlileri sanki Avrupa da yaşıyor gibi komik rakamlar veriliyor.Kendileri Avrupa standartlarında yaşayınca milletide öyle yaşıyor sanıyor.Zam oranı yeniden değerlendirme oranına göre yapılmalı yada herşeye memura verilen zam kada vergi getirilmeli.Bu dönemde böyle yüksek vergiler alınması kul hakkıdır haramdır milletini artık mağdur etmemeli

