aday memur ile normal memur istifası arasında fark var mı

usule uygun istifada 6 ay

usulsuz istifa da 1 yıl

olayı aday memur içinde mi geçerli? mevzuatta bi ayrım göremedim, gören arkadaşlar varsa bilgilendirebilir mi?

aday memur istifa edip geri dönmek isterse galiba sadece istifa ettiği kuruma dönebilir diye duydum onun dışında bir fark var mı

