Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


20 Ağustos 2025 11:29
5510-4c ye tabi Eyt li kamu personeli açısından aralıkta mı, ocak ta mı emeklilik dilekçesi vermek g

2008 sonrası kamuya giren (EYT yi hak eden) 5510-4c mühendis/şube müdürü emekli maaşı kamu işçileri gibi hesaplanıp öngörülen enflasyona göre düşüyor. Geçen sene kayıp %32 idi. Bu sene %5-%25 düşecek gibi çeşit çeşit haberler var. Yıl sonu enflasyonu %30 civarında olacağına göre emeklilik açısından dilekçeyi aralık 2025 te mi, ocak 2026 da mı vermek avantajlı?

