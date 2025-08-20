Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
20 Ağustos 2025 11:30
Promosyon İçin Yeni Şartname Sunulursa En Az 200 Bin Olur.

İhaleyi alan bankaya Atm zorunluluğu kalkmalı. Bankaya bir ATM'nin maliyeti en az 10 bin dolar. İhaleyi kazanan banka Adliye ve Cezaevi Kampüslerinde bulunan Vakıfbank Şubelerinin yerine şube açabilmeli. Diğer türlü haksız rekabet oluyor. Çünkü Vakıfbank'ın kurulu düzeni var ve hiç bir ekstra maliyeti olmuyor ihaleyi kazanmanın. Vakıfbank Tekel oluşturmuş durumda.


Ahmetadalet33
Şef
20 Ağustos 2025 11:44

en az 200 olur


dertliyimkederliyim
Aday Memur
20 Ağustos 2025 11:50
şartname zaten aynı bankada kalsın diye yapılmış gibi duruyor kalksa iş, garanti, yapı kredi, akbank gibi büyük bankalar belki dediğin teklifi verirler
