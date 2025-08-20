Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
20 Ağustos 2025 11:33
Toplu Sözleşmede Hizmet Kollarının Tamamında İmzalar Atıldı.

Bizim kendi hizmet kolumuz olmadığı için büro hizmet kolunun içinde bulunuyoruz. Geçen haftaki duyuma göre adalet bakanlığında sadece "sözleşmeli personellere" 3333 - 5555 TL arası seyyanen artış aldık diyorlardı, kadrolu personeller için SIFIR KAZANIM elde ettiler sanırım. hizmet kollarının taslak metni ya da bir duyumu olan var mı aranızda?

