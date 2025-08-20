Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


20 Ağustos 2025 11:42
güvenlik memuru

Bir tane hak alınmadı yazıklar olsun

sağlık çalışanları artık gece farkı alacak ne güzel

güvenlikte gece çalışıyor bu hakkı bile alamadınız

güvenlik olup yetkili sendikada olan bir düşünsün

Çok Yazılan Konular

3+1 sözleşmeli personel konusunda yardıma ihtiyacım varNe zaman kadro alırım?Daha önce asaleti tasdik olan kişinin tekrar 4b atanmasiYerleştirme aşaması3+1 SİSTEMİNİN "2+1 sistemi" şeklinde değiştirilmelidir.4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?Kbs Mys Mutemetlik/Muhasebe işlemleri çok yoruyorSözleşmeli Personel ve KadroKadro hakkında acilsözleşmeli memur istifa

Sözlük

ameliyat dikişi 1 günün filmi 1 malefiz 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1 Baykuş 4 komşunun internetini çalmak 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 mesaj yazamama sorunu 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 2 internetsiz bir hayat 1

Son Haberler

AK Parti 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı' düzenleyecekBakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na aitTürkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunuTCMB'den 'Reel Sektörün Döviz Talebi Gelişmeleri' analiziBKUBTS Sınavı Başvuruları Başladı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur