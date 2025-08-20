Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ağustos 2025 11:47
Memuru bu hâle getiren öğretmenlerdir.
Bu sendikayı yetkili kılıp memuru bu hale getiren öğretmenlerdir. Ben de bir öğretmenim.

komodin bahattinn
Memur
20 Ağustos 2025 11:51
diyelim ki yetkili sendika kesk oldu. ne degisirdi mesela?

yvzhfz
Aday Memur
20 Ağustos 2025 11:52
Onu o sendikayı yetkili kıldıktan sonra görebilirsiniz
komodin bahattinn, 1 saat önce
diyelim ki yetkili sendika kesk oldu. ne degisirdi mesela?

komodin bahattinn
Memur
20 Ağustos 2025 11:56
somut birşey söyleyemiyorsaniz memursen i niye sucluyorsunuz? bak bende zerre sevmem memursen i. ama sucluyorsaniz alternatiflerinin avantajlarini da söylemeniz lazim.
yvzhfz, 1 saat önce
Onu o sendikayı yetkili kıldıktan sonra görebilirsiniz

metinturan99
Aday Memur
20 Ağustos 2025 12:04

Sürekli birbirimizi suçluyoruz. Mevcut hükümet, zam konusunda ne rakam verirse o uygulanır. A sendikası B sendikası yok bu işin. 11 kişilik Hakem heyetinin de zaten 7'sini mevcut Cumhurbaşkanı atamış . Birbirinize saldırmak yerine ilk seçimde hükümet değişikliğinin tartışmalısınız


karub9191
Şef
20 Ağustos 2025 12:06

Bunlarnokuldaki müdür yardımcısına ses çıkaramayan adamlar bunlardan bir şey bekleme.


JohbnWickk
Aday Memur
20 Ağustos 2025 12:34

Katılıyorum yazıya tamamen yok o sendika yapamadı bu sendikada bir şey yapamazdı diyenler o zaman sendika niye var? neden sendikalı hediye edilen mataralar için mi yoksa başka herhangi bir hediye için mi o sendikaya üyeler?

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Geçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Sınıf rehberliği ek ders ücreti kaldırılıyor mu?Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuEğitim alanında toplu sözleşmede kazanılan haklar.İkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme. Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalıKuşa dönen ek derslerMemuru bu hâle getiren öğretmenlerdir.Benim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5

Sözlük

günaydın sözlük 1 tatil fotoğrafı 1 mesaj yazamama sorunu 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1 ameliyat dikişi 1 internetsiz bir hayat 1 malefiz 1 güne bir söz bırak 1 komşunun internetini çalmak 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 2

Son Haberler

AK Parti 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı' düzenleyecekBakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na aitTürkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunuTCMB'den 'Reel Sektörün Döviz Talebi Gelişmeleri' analiziBKUBTS Sınavı Başvuruları Başladı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur