Sağlıkçılara Gece Çalışma Tazminatı

Gece Çalışma Tazminatı kabul edildi! Sağlık-Sen'in imzaladığı Toplu Sözleşmede sağlık çalışanları için "Gece Çalışma Tazminatı" kabul edildi. Böylece sağlık hizmet kolunda yeni bir ödeme kalemi oluşmuş oldu. Hadi bakalım. Bize gene .. mı.

Gece Çalışma Tazminatı kabul edildi! Sağlık-Sen'in imzaladığı Toplu Sözleşmede sağlık çalışanları için "Gece Çalışma Tazminatı" kabul edildi. Böylece sağlık hizmet kolunda yeni bir ödeme kalemi oluşmuş oldu. Hadi bakalım. Bize gene .. mı.