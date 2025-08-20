Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Ağustos 2025 11:57
Sağlıkçılara Gece Çalışma Tazminatı
Gece Çalışma Tazminatı kabul edildi! Sağlık-Sen'in imzaladığı Toplu Sözleşmede sağlık çalışanları için "Gece Çalışma Tazminatı" kabul edildi. Böylece sağlık hizmet kolunda yeni bir ödeme kalemi oluşmuş oldu. Hadi bakalım. Bize gene .. mı.

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuMemur Greve GittiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerZam hayırlı olsunÜniversite borçlanmasıAğustos ataması Polisin garip muamelesiPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verÇözger mazeret ataması

Sözlük

güne bir söz bırak 1 komşunun internetini çalmak 1 malefiz 1 ameliyat dikişi 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 günaydın sözlük 1 tatil fotoğrafı 1 mesaj yazamama sorunu 1 Baykuş 4

Son Haberler

AK Parti 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı' düzenleyecekBakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na aitTürkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunuTCMB'den 'Reel Sektörün Döviz Talebi Gelişmeleri' analiziBKUBTS Sınavı Başvuruları Başladı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur