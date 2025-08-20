Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
20 Ağustos 2025 12:25
Promosyon 200 bin TL aşağısı kabul edilemez.
Geçen 3 seneki promosyon güncellemesini de bize vermelidirler güncelleme olacaktı sözde geçen sene o da kaynadı gitti en az 200 bin aksi kabul edilemez.

SmtDrn
20 Ağustos 2025 12:34

Ne yaparsın mesela verirlerse


Üye adı yokk
Aday Memur
20 Ağustos 2025 12:40

Bana göre bankanın verdiği tutar küçük düşürücü idi, Bakanlık olarak ihalenin yeni şartname ile tekrar yapılması gerekiyordu ancak kimse oralı olmadı sanırım, muhtemelen maksimum 110-120 arasına bağlayıp geçecekler üstü bu saatten sonra hayal olur


Mstfkmlnskrlryz
Aday Memur
20 Ağustos 2025 12:45

allah aşkına silin şu konuyu komik olmayın

300 dediler 200 e düşürdüler gibi oluyor

daha fazla rencide etmeyin bizi


3misfortune
Aday Memur
20 Ağustos 2025 13:01

300 vermeyecekler

300 istenmesindeki sebep 180 200 e bağlamaktı ama 300 ü çok fazla dillendirdik galiba göze mi battık bişey oldu

En son gelinen nokta da komik bir rakam verildi

Adam gibi bir etkinlikle 160 180 bandında isteyelim ortası bu diyelim sen al alacağını biz alalım alacağımızı diyelim

Yoksa diğer bankalar da teklife yanaşmaz bile

Benim şahsi düşüncemdir

Toplam 4 mesaj

