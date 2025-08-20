Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


20 Ağustos 2025 13:23
Sözleşmeli Geçiş Hk.

Merhaba

Bir kurumda 30 kasım 2022 sonrası tarihi sonrası sözleşmeli personel olarak çalışmaya başladım bir kaç sorum var yardımcı olabilir misiniz

- 3 yıllık sözleşmeli süremi tamamladığımda kadroya nasıl geçerim,

- 3 yıllık sözleşme süresi sonrası görevimi sonlandırma gibi bir durum olabilir mi ?

teşekkürler


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Ağustos 2025 14:34
3 yıllık sözleşmeli sürenizi tamamladıktan sonra sizin beyanınıza göre kadroya geçirileceksiniz. Yani kadroya geçişi siz talep edeceksiniz yanılmıyorsam 30 gün süreniz oluyor. Doğru bilgi için personel birimine danışın. Görevinizle ilgili herhangi bir sorun olmaz eğer disiplinsizlik söz konusu olmazsa.
