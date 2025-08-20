Sözleşmeli Geçiş Hk.

3 yıllık sözleşmeli sürenizi tamamladıktan sonra sizin beyanınıza göre kadroya geçirileceksiniz. Yani kadroya geçişi siz talep edeceksiniz yanılmıyorsam 30 gün süreniz oluyor. Doğru bilgi için personel birimine danışın. Görevinizle ilgili herhangi bir sorun olmaz eğer disiplinsizlik söz konusu olmazsa.

