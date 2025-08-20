Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


20 Ağustos 2025 13:33
Toplu sözleşme giyim yardımı konusu ?
Bakan giyim yardımı konusunda sendikalarımızın dile getirdiği şekilde çözüme kavuşturduk demiş , nedir sizce

dollylenovo
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:13

14000 x memur maaş katsayısı. Hayırlı olsun.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

DHMİ Çalışanları BurayaDSİ 2024 Giyim YardımıTEİAŞ Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 2025TEİAŞ promosyon tahminleri alayımMEMUR İÇİN TEBLİGATTMO TeknisyenPTT A.Ş de Yeniden YapılanmaDevlet Malzeme Ofisi (DMO) Hakkında herşeyTPAO Personeli ve TPAO'da Çalışmak HakkındaTMO da elektrik teknisyeni ne iş yapar

Sözlük

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 2 komşunun internetini çalmak 1 günün filmi 1 güne bir söz bırak 1 Baykuş 3 birbirine hayatım diyen adamlar 1 Tatlı telaşlar 1 günaydın sözlük 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2

Son Haberler

Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını AçıkladıNATO'dan Türkiye'ye teşekkür mesajıTBMM'de Milli Dayanışma Komisyonu toplandıMuşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdüBursa'nın 35 günlük suyu kaldı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur