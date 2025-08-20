Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
20 Ağustos 2025 13:50
Hizmet Kolları Sözleşmeyi imzaladı

Hangi kol ne kazandı ?


MAHMUT2506
Aday Memur
20 Ağustos 2025 13:56

Bakan mühendislerin tazminatlarında artış sağladık dedi? Neden hiç kimse açıklamıyor?


Produss
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 14:38

311 madde var denildi bakalım ne zaman açıklayacaklar

MAHMUT2506, 2 saat önce

