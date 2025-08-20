Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 13:52
kazanımları ne zaman öğreniriz

kazanımları ne zaman öğreniriz


delocan
Memur
20 Ağustos 2025 13:56
değişen birsey yok

katip1988
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 13:57

kazanım yok maalesef. Bir bardak soğuk su bile vermezler ekstra


MAHMUT2506
Aday Memur
20 Ağustos 2025 13:58

Bakan açıkladı 11 hizmet kılunda uzlaştık dedi, mühendislerin ödemelerinde artış dedi.


MAHMUT2506
Aday Memur
20 Ağustos 2025 13:59

11 hizmet kolunda uzlaştık mühendisler şefler vb ek ödemelerde artış oldu dedi, az da olsa bu kazanım değil mi?

sanagöreşakabelki
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:04

oransal artış herkesçe malum , hakem heyetine gitti. Oransalda avuç yalarız. Ve sizin sorduğunuz sanırım hizmet kollarındaki kazanımlardan bahsediyor olmalısınız. Mali ve sosyal haklarda 58 maddede ( oransal zam hariç) , hizmet kollarında ise 311 maddede uzlaşı sağlanmış. Bu maddeler ile ilgili detaylar ne zaman açıklanır bilemem . Bakalım uzlaşı sağlanan maddeler kayda değer olacak mı ?


Md00
Memur
20 Ağustos 2025 14:10

Arkadaşım büro memuru aradı 1 eylülde açıklanacakmış sözde bir derece olayı vs sözde sendika temsilcilerine bile paylaşılmamış kabul edilenler


kralgeridöndü
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:13

neden 1 eylül bugün açıklanmalı değil mi ?

sonuçta imza atılmış hizmet kolu maddelleri neden gizleniyor?

hll3245
Memur
20 Ağustos 2025 14:16

genel 58 alt kollarda 311 kazanım var ki imza atıldı


mgk27
20 Ağustos 2025 14:25

Kazanım dediklerinin çoğu yeni kazanım değil. Önceki dönemlerde elde edilen kazanımların devamıdır.


Mühendisss007
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:27

bunların çoğu eski dönemlerden devam edenlerdir.

üçbuçukali
Müsteşar
20 Ağustos 2025 14:33

ben sgk da memurum

bana var mı bir şey yok

işime yaramayan kilisenin papazını öpeyim

m.r_f
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 14:46

Buçuk verilmedi diye hakeme taşıdın ya, büyüksün başgan.

üçbuçukali
Müsteşar
20 Ağustos 2025 14:47

buçuk olmazsa olmazım

hepinizin zamına buçuk buçuk koycaktım ama izin vermediler

sancakt
Şef
20 Ağustos 2025 14:49

Sendika yetkilileri gözleri kapalı imza atıyor heralde aklınızzdan zorunuz mu var arkadaşlar sendika yetkilileri herşeyden haberdar bilmeden imza kimse atmaz. Akşama memur sen genel bir açıklama ile hepsini belirtir merak etmeyin. Her kesime artış olduğuna göre muhtemel 3-5 puan artırdılar özel hizmet puanlarını her kesime 500-1500 &#8378; ekstra iyileştirme yapıldı yani. Normalde kamu mühendisleri senelerdir mağdur edildi en az +30 bin iyileştirme gelmesi şarttı ama bu yönetim bu hakkı vermeyecek anlaşıldı.

bravehard
Genel Müdür
20 Ağustos 2025 15:22

Ne kadar mütevazisin Hocam yapma böyle +30 Bin nedir ki, size en az +300 Bin yapmaları lazım

Hırboo
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:28
ben de kamuda memurum maaş 48 bin sana 30 geliyorsa bana da 50 bin zam gelmeli ki adil olsun sen o vakit alacaksın 110 bin ben de açacağım 98 bin adil olan budur. ama tahminimce 1000 TL lik bir zam herkese verdiler
