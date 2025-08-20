promosyon 108 bini aşamıyor

Arkadaşlar bilidiği üzere kamu ihalesi gerçekleşti ve ihaleyi vakıfbank kazandı lakin o an bu fiyatı düşük gördüklerinden dolayı erteledi.. DİKKAT iptal etmedi erteledi.. ertelediğinde ise yeniden şartname hazırlanmıyor süreç devam ediyor lakin sadece tarafı çağırıp imza atması kalıyor.. İmza aşamasında en fazla %20 yükselterek imzayı atıp duyuru yapılacaktır buda en fazla 108 bine takabul eder.. Hepimize geçmiş olsun . Bu kadar insanın onca emeğine yazık diyorum

