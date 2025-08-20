Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
promosyon 108 bini aşamıyor
Arkadaşlar bilidiği üzere kamu ihalesi gerçekleşti ve ihaleyi vakıfbank kazandı lakin o an bu fiyatı düşük gördüklerinden dolayı erteledi.. DİKKAT iptal etmedi erteledi.. ertelediğinde ise yeniden şartname hazırlanmıyor süreç devam ediyor lakin sadece tarafı çağırıp imza atması kalıyor.. İmza aşamasında en fazla %20 yükselterek imzayı atıp duyuru yapılacaktır buda en fazla 108 bine takabul eder.. Hepimize geçmiş olsun . Bu kadar insanın onca emeğine yazık diyorum

gençadam06
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:10
arkadaşlar hsk da aynısı olmuş şiödi gördüm 108 bizimkide iptal olmazsa 108 olacak

v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:16
108 bin iyidir. 300 bin diye hayal satanlar ve ona inanıp borçlanan veya plan yapan polyanalar düşünsün. Burası katakulleler ülkesi hiçbir zaman hakkınızı alamazsın her zaman en kötüsüne odaklanacaksınız. ben 90/120 Arası bekliyordum çok üzülmedim.

gençadam06
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:33
beklentinin aşağısı gerçekleşti en az 150 olmalıydı
