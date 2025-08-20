Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
MALUM SEN %11 KABUL EDİCEK AMA OCAKTAKI ENFLASYON FARKI OLACAK MI?

MALUM SEN YÜZDE 11 İ KABUL ETTİRECEK HAKEM HEYETİNE GİDECEK OLAY SORUM SU???

1-) yüzde 11 + efarkı ile zam oranı yuzde 15 olurmu sizce bilgi alablrmiyim tahmini ocak ayı enflasyon farkı oranı ne olur sizce? değerli yorumlarınızı beklerım saygılarımla.......


XY123XY
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:16

Ocak ayında uygulanacak enflasyon farkı 7.dönem toplu sözleşmede yazıyor, sonrası için meçhul.


Hırboo
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:21
enflasyon farkı kaldirmazlar bosuna teleskanmayin

ndm1032
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:27

Enflasyon farkı temmuz-aralık dönemi için temmuz oranı olan %5'i geçen kısmı ekstra ocak ayı zammına eklenerek alınacak.


prm.mamy
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:41

bu islerden anlkamıyorum yuzde kac sizce enflasyon farkı gelır onu soruyorum enflasyon farknı soruym


prm.mamy
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:42

enflasyn frkı eklnck onu blyrm ztn szce yzde kac eklenr enflasyn frkı????


Sakaryalı540
Şef
20 Ağustos 2025 14:59

Mübarek adam nereden bilsinler. Kişi eşi ile beraber olmamış ama ona diyorsun ki çocuğun cinsiyeti ne olacak senin hesap da buna benziyor :) hele beraberlik yaşansın sonra cevap ortaya çıkacak zaten

prm.mamy, 51 dk. önce

bu islerden anlkamıyorum yuzde kac sizce enflasyon farkı gelır onu soruyorum enflasyon farknı soruym


alimemet61
Şef
20 Ağustos 2025 15:03

yüzde 327 eklenecek

ama sana yok fark filan

prm.mamy, 50 dk. önce

enflasyn frkı eklnck onu blyrm ztn szce yzde kac eklenr enflasyn frkı????


kenan say
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:25

koskoca , memurlar. net te , memuru ilgilendiren zam konusu en yeni konularda yo , buda memurlar. net in ayıbı

Toplam 8 mesaj

