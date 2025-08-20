Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 14:21
Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?

500 tl diyorlar :D doğru mu bu


bbirol
20 Ağustos 2025 14:27
Olmaz öyle şey, 500 lira nedir? diyemiyorum. Olabilir yani

Muhtarimm
Memur
20 Ağustos 2025 14:33

https://forum.memurlar.net/konu/2587099/hakem-heyetine-gitmesin-diyen-cok-akillilar-okusun.html

MADDE 52- (1) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personel ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler hariç olmak kaydıyla;

a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin ?A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar? kısmının ?2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;? bölümünün;

1) (a) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 20 puan,

2) (b) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan,

3) (c) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan,

b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin ?Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dâhil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);? kısmına göre ek ödeme yapılan aynı veya benzer unvanlı sözleşmeli personel ile (a) bendine tabi emsali memur kadroları esas alınmak suretiyle ek ödemeleri belirlenmiş olan sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına, aynı veya benzer unvanlı emsal memur kadrosu için (a) bendinde öngörülen ile aynı miktarda puan, ilave edilir.

Madde 28- (1) Şef kadrolarında bulunanların 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 22 puan ilave edilir.

(2) Amir kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibari ile yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 12 puan ilave edilir.

Madde 29- (1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan İlave edilir. Bunlardan silahlı olarak görev yapanların ek ödeme oranlarına ayrıca 5 puan ilave edilir.

Madde 20- (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen "10.000" gösterge rakamı "20.000" olarak uygulanır.

Madde 30- (1) KIT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak İstihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin ?E Teknik Hizmetler? bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şefi atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %3,6?sı b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %2,4?ü

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %1,4?ü,

oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programlan ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler İçin %72?yi, (b) bendinde belirtilenler için %48?i ve (c) bendinde belirtilenler için ise %28?i geçemez.


Hırboo
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:34
500 olmasa da 750 dir

srvngrc
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 14:35

Şaşırmam çünkü geçen sene de kazanım kazanım diye diye 1.000 lira falan verdiler.

bbirol, 1 saat önce
Olmaz öyle şey, 500 lira nedir? diyemiyorum. Olabilir yani

yol1
Şef
20 Ağustos 2025 14:50

Bu yazmış olduklarınızın hepsinin kabul olduğunu var sayarsak mühendise ilave olarak ne kadar bir maaş artışı sağlanmış oluyor?

Muhtarimm, 59 dk. önce

XY123XY
Aday Memur
20 Ağustos 2025 14:51

olmuyor, +20 puan zaten 7. dönem toplu sözleşme anlaşması.

Madde bu şekildeyse bir şey değişmemiş.

Muhtarimm
Memur
20 Ağustos 2025 14:53

Memur Sen teklifi buymuş

MADDE 34 - TEKNİK PERSONELİN EK ÖDEMELERİ

(1) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve

2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı

Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personel ile 663

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli

sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler hariç olmak kaydıyla;

a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin ?A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununa Göre Alanlar? kısmının ?2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan

personel;? bölümünün;

1) (a) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 80 puan,

2) (b) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 40 puan,

3) (c) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 20 puan,

b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin ?Ç- 399 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli

personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri

belirlenen sözleşmeli personel dahil);? kısmına göre ek ödeme yapılan aynı veya benzer unvanlı

sözleşmeli personel (teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman dahil) ile (a) bendine tabi

emsali memur kadroları esas alınmak suretiyle ek ödemeleri belirlenmiş olan sözleşmeli personel

pozisyonlarında bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta

oldukları ek ödeme oranına, aynı veya benzer unvanlı emsal memur kadrosu için (a) bendinde

öngörülen ile aynı miktarda puan,

ilave edilir.


Yasin.Ozen
Müsteşar Yardımcısı
20 Ağustos 2025 14:54

Arkadaş 7. Dönem sözleşme kazanımlarını paylaşmışlar yenisinde 80 puan talep edilmişti ve başka talepler de vardı toplamı 35 bin lira falan ediyor herhalde ama tabii ki bu kadarı vermezler. 5 bini verseler bile bence herkes razı olur çünkü yakın zamanda bir örneği yok bile :) En son verildiğinde 20 puan verdiler işte o da şu anın 2 bin lirası.

Muhtarimm
Memur
20 Ağustos 2025 14:54

Memur Sen diğer teklifi

MADDE 27 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLEN TEKNİK PERSONELE

İLAVE ÜCRET

(1) KİT?lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak

istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin ?E- Teknik

Hizmetler? bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde

fiilen çalışanlardan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, maden

haritacılığı uzmanı, yeraltı maden uzmanı, yerüstü maden uzmanı, TKDK uzmanı, jeolog, hidrolog,

hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, veteriner hekim, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye

şefi, hat bakım onarım memuru, arkeolog, müze araştırmacısı, restoratör, uzman, teknik uzman

ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %5?i,

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet

memuru aylığının %3?ü,

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara en yüksek

Devlet memuru aylığının %2?si,

oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları

ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim

amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem

sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde

belirtilenler için %125?i, (b) bendinde belirtilenler için %75?i ve (c) bendinde belirtilenler için ise

%50?yi geçemez.

(2) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje

süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan unvanlı pozisyonlarda

ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelden ilgili mevzuatı veya sözleşmesi

uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da birinci fıkra hükmü aynı usul ve

esaslar çerçevesinde uygulanır.


Muhtarimm
Memur
20 Ağustos 2025 14:57

Bizim sendikanın ve platformun bunları açıklaması gerekiyor ama ses seda yok haber bile alamıyorlarsa nasıl kazanım elde edecekler çok merak ediyorum?


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:19

Güncel mutabık kalınan maddelerin ne olduğu belli değil mi?


Yasin.Ozen
Müsteşar Yardımcısı
20 Ağustos 2025 15:23

Sendikanın talepleri birebir karşılandıysa 35 bin lira gibi bir artış olacak ama hepimiz biliyoruz ki birebir karşılanmamıştır. Muhtemelen maaşa ek birkaç bin lira ek ödeme alırız bir de arazi tazminatı görevlendirme şu bu tazminatı vs. verilmiştir. Yani mühendislerin ancak %20 sinin alabildiği tazminatlar.

SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:27

işte kesin bir şey yok mu millet sallıyor bir şeyler 500 tl falan diyen var 1890 diyen var?

Aşağıda arkadaşın attığı maddeler 7. döneme ait maddeler şu 20 puan olan

Toplam 13 mesaj

