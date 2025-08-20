Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?

Memur Sen diğer teklifi
MADDE 27 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLEN TEKNİK PERSONELE
İLAVE ÜCRET
(1) KİT?lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak
istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin ?E- Teknik
Hizmetler? bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde
fiilen çalışanlardan;
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, maden
haritacılığı uzmanı, yeraltı maden uzmanı, yerüstü maden uzmanı, TKDK uzmanı, jeolog, hidrolog,
hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, veteriner hekim, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye
şefi, hat bakım onarım memuru, arkeolog, müze araştırmacısı, restoratör, uzman, teknik uzman
ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %5?i,
b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet
memuru aylığının %3?ü,
c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara en yüksek
Devlet memuru aylığının %2?si,
oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları
ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim
amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem
sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde
belirtilenler için %125?i, (b) bendinde belirtilenler için %75?i ve (c) bendinde belirtilenler için ise
%50?yi geçemez.
(2) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje
süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan unvanlı pozisyonlarda
ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelden ilgili mevzuatı veya sözleşmesi
uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da birinci fıkra hükmü aynı usul ve
esaslar çerçevesinde uygulanır.
