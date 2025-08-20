Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Sahipsiz infaz koruma memurları

sendikası olan meslek mensupları toplu sözleşmede bir çok kazanım elde etti . Sesimizi duyuracak hiç kimsemiz yok . Biz infaz koruma memurları için güzel hiç bir gelişme yok. Yıllardır en kötü özlük haklarina sahibiz . İş yükümüz bedenen ve ruhen çok ağır. meslektaşlarımızın psikolojisi bozuk bu yüzden aile hayatlarımız kötü . Ekonomik durumumuz çok kötü . lütfen artık birisi sesimizi duysun ve bizim içinde birşeyler yapılsın


catman23
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:36
attığım başlık nedeniyle katip ve mübaşir arkadaşlarımdan özür diliyorum. onlarda tıpkı biz infaz koruma memurları gibi sahipsiz ve kimsesiz .

3misfortune
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:36

Sağlık bakanlığı her türlü çalışanı için çok güzel taban puanlar nöbet ücretleri vs almış

2026 Ocak ayında hemşire iki katımız maaş alır artık

Asgari ücretliye de %50 den aşağı zam gelmez belki seyyanen ücret arttırımı bile yapılabilir

Biz kapaklı kapılar ardından bakmaya devam

H/T LER BİLE BİZDEN DAHA İYİ HAKLARA SAHİP


catman23
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:41
11 yıldır İnfaz koruma memuruyum . Annesine tecavüz eden pisliğe beyefendi diye hitap eden amirler gördüm aynı amirlerin canla başla mücadele eden memur arkadaşlarımıza vatan hainiymis gibi muamele ettiğini gördüm . mesleğe 11 yıl önce başladım ve 11 yıldır ekonomik olarak hiç yüzümüz gülmedi . Çocuğumuzun eğitim masraflarını karsilayamayacak kadar kötü bir haldeyiz . Gidip bir restoranda yemek yemek lüks haline geldi . En kötü mahallelerde en kötü evlerde yaşıyoruz kirası uygun olsun diye .Lanet olsun. bize bunu reva gören kim varsa hepsine lanet olsun

catman23
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:43
Ben herkesin refah seviyesinin yüksek olmasını herkesin çok güzel hayatlar yaşamasını istiyorum . Hastanede 9-4 çalışan sekretere arkadaşımın döner sermaye ile benden 25 bin lira fazla maaş alarak aylık 80 bin lira para kazandığını gördüğüm günden beri yaptığım iştende yaşadığım hayatta da nefret ettim . Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. yazıklar olsun

catman23
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:45
Kıymetli hakim ve savcılarimizdan başka kimse bu bakanlıkta çalışmıyormus gibi davranmaya devam etsinler . Elbet bu düzen değişecek . belki ben gorecem belki benim çocuğum görecek . elbet bu düzen değişecek .

v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:54
kıymetli ? yala yalaaaa. sayın de kıymetli de efendim de yalaa babam yala. sonra ağla böyle
gençadam06
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:04
güzel kardeşim yok yok vermiyorlar ikm lere verilmiyor sevilmiyor adaletli davranılmıyor.Zamınında taslağa eklenildik çift el ile kaldırılarak iptal edildik yine verilmez sendikamız yok bişi yok derneklerin amacı belli.. sözsahibi değilsin en düşük memur maaşını alıyorsun..
KatipTR
Memur
20 Ağustos 2025 16:09

Ya adam ironi yapmış ironi :)) neden hemen saldırıya geçiyorsun söylediklerinin hepsinde de haklı niye hemen köstek oluyorsun yok abi bizim kurumdan valla billa adam olmaz, konuyu açan arkadaş böyle gelmiş böyle gider önce bizim birlik olmamız lazım durum ortada görüyorsun :)

catman23
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:11
o kadar kötü haldeyiz ki bankanın merhametine kalmış durumdayız. hepimizi promosyon ile borçlarımızı kapatmaya çalışacağız. zam vermiyorlar . kredi vermiyorlar . doğru düzgün promosyon vermiyorlar . abi alın canımızı kurtulalım

mstafa02
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:53
senin gibilerden gına geldi artık adam ironi yapmış anlamıyorsun madem sus be kardeşim
