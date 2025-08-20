Sahipsiz infaz koruma memurları

11 yıldır İnfaz koruma memuruyum . Annesine tecavüz eden pisliğe beyefendi diye hitap eden amirler gördüm aynı amirlerin canla başla mücadele eden memur arkadaşlarımıza vatan hainiymis gibi muamele ettiğini gördüm . mesleğe 11 yıl önce başladım ve 11 yıldır ekonomik olarak hiç yüzümüz gülmedi . Çocuğumuzun eğitim masraflarını karsilayamayacak kadar kötü bir haldeyiz . Gidip bir restoranda yemek yemek lüks haline geldi . En kötü mahallelerde en kötü evlerde yaşıyoruz kirası uygun olsun diye .Lanet olsun. bize bunu reva gören kim varsa hepsine lanet olsun

