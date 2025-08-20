Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 15:34
Bizden olmayacak

Ne adalet hizmetleri gelecek

Ne 7. Yargı da çıkarılan ek gösterge verilecek

Ne uzman katip verilecek

Ne İkm ler için bir düzenleme gelecek

Bize hiçbirşey gelmeyecek

Biz görmezden gelinmeye devam edeceğiz

Kolay kolay kimsenin çalışmayacağı cezaevlerinde çalışıyoruz

Adliyedeki arkadaşlar dosyaların içinde çürüyüp gidiyor

En güzeli farklı bir işe yönelmek hatta ve hatta kamu işçisi olmak bile bizden avantajlı hale geldi

Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler


asadaf1993
Memur
20 Ağustos 2025 15:39

Son zamanlarda konuştuğum birçok insan aynı düşünceleri paylaşıyor. İstifa edebilmek için gelir elde edebilecekleri alanları araştırıyorlar. Ancak dışarıda da şartlar gerçekten zor. Bunu moralinizi bozmak için söylemiyorum zira ben de sizlerle aynı durumdayım. Ancak düşündüğüm bütün işler bir şekilde riskli ya da geliri az. Neler yapılabilir sizce?


cybernetic
Şef
20 Ağustos 2025 16:22

Yeşilçam filmlerinde ek gelir için pazara tezgah açan memurlar geldi aklıma.


barans1
Şef
20 Ağustos 2025 16:59
anlayana sevindim

ahmet1233
Aday Memur
20 Ağustos 2025 17:10
proomosyon muhabbetini bitince özlük haklarını için gerekirse hergün etknlik yapıp ses duyurmak gerek böyle öksüz bir topluluk olamaz sayımızda az değil 85 bin kişi sadece cte

3misfortune
Aday Memur
20 Ağustos 2025 17:38

Bi bak bakalım yanındaki memurlara girip 2 tweet atacak kaç memur var ?

ahmet1233, 38 dk. önce
proomosyon muhabbetini bitince özlük haklarını için gerekirse hergün etknlik yapıp ses duyurmak gerek böyle öksüz bir topluluk olamaz sayımızda az değil 85 bin kişi sadece cte
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyon ihalesi ertelendiPromosyon İhalesini nasıl takip edeceğiz, saat kaçta? Adliyelerden Vakıfbank Şubeleri KaldırılmalıVakıfbanka yönelik birlik olup kullanmayalım.2028 Banka Promosyonu Ana KonuPromosyona tepki olarak sendikadan istifa edecek misiniz?HSK Promosyon İhalesi2024 iş yurdu kar payı ?300 bini unutun diyor.

Sözlük

mesaj yazamama sorunu 1 günaydın sözlük 1 Tatlı telaşlar 1 malefiz 1 şiir 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 2 güne bir söz bırak 2 tatil fotoğrafı 1

Son Haberler

Memur-Sen'den açıklama: Hakem heyetine başvurmayacağızBolu'daki orman yangını yayılıyor: 7 helikopterle havadan destekÇekiciye bağlı römorka çarpan otomobildeki 2 kişi öldüKoruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldıDolar 40,92 TL'ye yükseldi

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur