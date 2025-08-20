Bizden olmayacak

proomosyon muhabbetini bitince özlük haklarını için gerekirse hergün etknlik yapıp ses duyurmak gerek böyle öksüz bir topluluk olamaz sayımızda az değil 85 bin kişi sadece cte

