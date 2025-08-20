Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

20 Ağustos 2025 15:46
Toplu Sözleşme Kazanımları
Görünen o ki 8.dönem toplu sözleşmenin kazananı sağlık çalışanları oldu. En çok hakeden sağlık ve emniyet personeleriydi zaten. Hayırlı uğurlu olsun sağlık çalışanlarına. Diğer bakanlıkların çalışanlarına ise önümüzdeki toplu sözleşmelerde inşlallah.

Bayisimsiz
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:51
Eksi veren arkadaşlar neyin kafasını yaşıyorda eksi veriyor anlamadım :)

Yaman.Asker
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:52

- verenlerden biri de benim. Bu ülke de bir tek memur saglık ve emniyet çalışanları değildir. Ayrımcılık yapmaya gerek yoktu.


ricardo22
Şef
20 Ağustos 2025 15:54

Mesela ne gibi bir kazanım ?


Bayisimsiz
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:55
Ben sağlık ya da emniyet personeli değilim. Görünen köy kılavuz istemez her şey ortada işte. Tabiki ayrımcılık olmaması gerekiyordu ama geçti artık imzalar atıldı elden bir şey gelmez bu saatten sonra.
Yaman.Asker, 2 saat önce

- verenlerden biri de benim. Bu ülke de bir tek memur saglık ve emniyet çalışanları değildir. Ayrımcılık yapmaya gerek yoktu.


v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:55
emniyet ne kazanmış ki konuşuyor Brazzers üremesi?

Bayisimsiz
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:56
Sağlıksen genel başkanı X'te paylaştı bütün kazanımları gidip bakabilirsin.
ricardo22, 2 saat önce

Mesela ne gibi bir kazanım ?


egop0
Memur
20 Ağustos 2025 15:57

Helal gıda, hac izni, cuma iznini mi kazanım diyosun?


Bayisimsiz
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:58
İlk öncelikle o söylediğin hakareti sana aynen iade ediyorum aynaya bak ondan sonra konuş. Sonra bir okumasını öğren ondan sonra gel.
v3ron, 2 saat önce
emniyet ne kazanmış ki konuşuyor Brazzers üremesi?

Bayisimsiz
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:59
Genel kazanımlardan bahsetmiyorum kardeş önce bi okumasını öğrenin ondan sonra yorum yapın.
egop0, 2 saat önce

Helal gıda, hac izni, cuma iznini mi kazanım diyosun?


since2024
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:00
sağlık çalışanı için ne verdiler mesela
Bayisimsiz, 2 saat önce
Genel kazanımlardan bahsetmiyorum kardeş önce bi okumasını öğrenin ondan sonra yorum yapın.

egop0
Memur
20 Ağustos 2025 16:01

Kazanım mazanım yok burda hikaye anlatma, yetkili sendikanı da al Ergün ATALAY ın yanında stajyer olarak çalışın beli bişeyler koparırsınız!

Bayisimsiz, 2 saat önce
Genel kazanımlardan bahsetmiyorum kardeş önce bi okumasını öğrenin ondan sonra yorum yapın.

Bayisimsiz
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:02
Aynen kardeş kazanım falan yok ortada sensin kralsın
egop0, 2 saat önce

Kazanım mazanım yok burda hikaye anlatma, yetkili sendikanı da al Ergün ATALAY ın yanında stajyer olarak çalışın beli bişeyler koparırsınız!


Meçhul Gitarist
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:06

Diğer memurlara göre kazanımı var gibi gözükse de sağlık çalışanlarına da bir kazanım diyemeyiz. Ek ödemelere ilişkin 10, 12 puanlık artışlar söz konusu. Şahsen ben 3.000 TL ek ödeme alıyorum yaklaşık yüzde 10-15 civarı bir arttırım yapılmış. Bu de 300-450 TL arası bi kazanım demek.

Gece nöbet tutan personelin gece çalışmasına ilişkin bir ödeme düzenlenmiş, detayını bilmiyorum. (eşim nöbet usulü çalışıyor, doktorların ek ödemesine vs. bakınca uykusuz çalıştığı, eve gelmediği gecelerin hakkını kesinlikle alamadığını düşünüyorum)

Ayrıca bir de giyim yardımı ayni olarak yapılacakmış, detayını bilmiyorum.


since2024
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:08
katsayımız 0.32'ydi yani kaç olmuş oldu ? 0.50 mi ?
Meçhul Gitarist, 2 saat önce

Diğer memurlara göre kazanımı var gibi gözükse de sağlık çalışanlarına da bir kazanım diyemeyiz. Ek ödemelere ilişkin 10, 12 puanlık artışlar söz konusu. Şahsen ben 3.000 TL ek ödeme alıyorum yaklaşık yüzde 10-15 civarı bir arttırım yapılmış. Bu de 300-450 TL arası bi kazanım demek.

Gece nöbet tutan personelin gece çalışmasına ilişkin bir ödeme düzenlenmiş, detayını bilmiyorum. (eşim nöbet usulü çalışıyor, doktorların ek ödemesine vs. bakınca uykusuz çalıştığı, eve gelmediği gecelerin hakkını kesinlikle alamadığını düşünüyorum)

Ayrıca bir de giyim yardımı ayni olarak yapılacakmış, detayını bilmiyorum.


Meçhul Gitarist
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:15

hakim değil tam olarak hocam. ama gördüğüm kadarıyla KİT'ler vs olsun direkt özel hizmet tazminatlarının vs katsayıları arttırılmış, sağlık bakanlığındaki personelin ise ek ödemesindeki kat sayılar çok düşük oranlarda arttırılmış, ek ödeme zaten çok düşük olduğu için artış da komik rakamlara tekabül edecektir.

since2024, 2 saat önce
katsayımız 0.32'ydi yani kaç olmuş oldu ? 0.50 mi ?

Ümitin
Memur
20 Ağustos 2025 16:17

Emniyetin bir sendikası yokki kazanımı olsun.bütün memurların sendikası var ama malesef o masada emniyetin hakkını savunacak tek bir kişi yok.240 saat çalışıp bir de bunun yarısını gece çalışıp,ek gorevlerden nefes alamayıp hiç bir kazanım alamayan kazanım adı dahi geçmeyen emniyet ne kazanımı almış.


Md00
Memur
20 Ağustos 2025 16:19

Adamlar bir derece yahu bir derece en basiti diyeceksin ki sayın bakın bu hak 2016 verildi bir kez de şimdi verilsin ama onu bile alamamışlar ..kazanımmış ne cebe girdi bir şey ne sicile girdi kazanım?


Bayisimsiz
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:25
Sizler okuduğunuzu nerden anlıyorsunuz kardeş emniyet personeli kazanım elde etti emniyet personeline hayırlı olsun gibi bir cümle mi kurdum ben oku bi.Normal memurlara 1 veriliyorsa emniyet ve sağlık personellerine 5 verilmesi gerekiyor çünkü hakediyorlar. Buraya gelip yazmadığım bir şeyi yazmışım gibi lanse etmeyin önce bi okuduğunuzu anlayın sonra yorum yapın.
Ümitin, 2 saat önce

Emniyetin bir sendikası yokki kazanımı olsun.bütün memurların sendikası var ama malesef o masada emniyetin hakkını savunacak tek bir kişi yok.240 saat çalışıp bir de bunun yarısını gece çalışıp,ek gorevlerden nefes alamayıp hiç bir kazanım alamayan kazanım adı dahi geçmeyen emniyet ne kazanımı almış.


Ümitin
Memur
20 Ağustos 2025 16:40

Okuduğumuzu net şekilde anlayabiliyoruz.sen anlatmak istediğini düzgün anlatamiyorsan yapacak bişey yok.en çok kazanım hakeden sağlık ve emniyet personeliydi zaten cümlesini yazarsan sanki emniyet ve sağlık kazanım almış gibi anlaşılır

Bayisimsiz, 1 saat önce
Sizler okuduğunuzu nerden anlıyorsunuz kardeş emniyet personeli kazanım elde etti emniyet personeline hayırlı olsun gibi bir cümle mi kurdum ben oku bi.Normal memurlara 1 veriliyorsa emniyet ve sağlık personellerine 5 verilmesi gerekiyor çünkü hakediyorlar. Buraya gelip yazmadığım bir şeyi yazmışım gibi lanse etmeyin önce bi okuduğunuzu anlayın sonra yorum yapın.

Bayisimsiz
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:43
Farkettiysen cümlemin başında kazananı sağlık çalışanları oldu diyorum ve devamında sağlık çalışanlarına hayırlı olsun diyorum.
Ümitin, 1 saat önce

Okuduğumuzu net şekilde anlayabiliyoruz.sen anlatmak istediğini düzgün anlatamiyorsan yapacak bişey yok.en çok kazanım hakeden sağlık ve emniyet personeliydi zaten cümlesini yazarsan sanki emniyet ve sağlık kazanım almış gibi anlaşılır

