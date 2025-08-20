Toplu Sözleşme Kazanımları

Görünen o ki 8.dönem toplu sözleşmenin kazananı sağlık çalışanları oldu. En çok hakeden sağlık ve emniyet personeleriydi zaten. Hayırlı uğurlu olsun sağlık çalışanlarına. Diğer bakanlıkların çalışanlarına ise önümüzdeki toplu sözleşmelerde inşlallah.

