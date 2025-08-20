Öğretmen maaşı 125 bin TL olsun

Son günlerde hatta ne son günü son yıllarda burada hep öğretmen dışı varlıklar var ve sadece ya eleştiriyorlar ya da alay edip dalga geçiyorlar bunu öğretmen kılığıyla da yapıyorlar forum da reklam yapmak dışında hiçbir şey yapmıyor.

Hem sosyal hayatta hem sosyal medyada çok boş insan var herşeyi bilip her konuda bilgelik taslayan.

Öğretmen oldum mutluyum ama

Bazen keşke öğretmen olmasaydım da demiyor değilim