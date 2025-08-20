Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
20 Ağustos 2025 15:53
Öğretmen maaşı 125 bin TL olsun

Öğretmen maaşı 125 bin TL olsun


Software3ngineer
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:55

Sizi 125k da durdurun ne oldu merak ediyorum.


berkaydal
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 16:08

Ben en son hesaplama yaptığımda ENAG verilerine göre olması gereken 119 bin idi zaten.


JohbnWickk
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:09

Son günlerde hatta ne son günü son yıllarda burada hep öğretmen dışı varlıklar var ve sadece ya eleştiriyorlar ya da alay edip dalga geçiyorlar bunu öğretmen kılığıyla da yapıyorlar forum da reklam yapmak dışında hiçbir şey yapmıyor.

Hem sosyal hayatta hem sosyal medyada çok boş insan var herşeyi bilip her konuda bilgelik taslayan.

Öğretmen oldum mutluyum ama

Bazen keşke öğretmen olmasaydım da demiyor değilim


berçavever
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:23
hayret itiraz eden öğretmen düşmanları zerzevatlar daha yazmamış

Memleketinogretmeni
Genel Müdür
20 Ağustos 2025 16:31

Memurları hakem heyetinin dediğini kabul edeceğiz diye ikna edemezsiniz sayın sendika başkanı.Anlaşma maddelerine memurların kira artışı maaş zam oranını geçemez.Gıda yardımı, giyecek yardımı yapılacaktır yazmalıydınız.


emrahüzülmez
Memur
20 Ağustos 2025 16:32

gel düz 150 k yapalım :)


thenglishteacher
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:50

Öğretmen olmayan ne kadar boş beleş insan varsa sinek gibi üşüşür şimdi bu başlığa...

Toplam 7 mesaj

