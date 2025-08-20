Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 15:54
Toplu Sözleşme Kazanımları
Adalet Bakanlığı personeli olarak ne kazanç elde ettik ?

gençadam06
Aday Memur
20 Ağustos 2025 15:55
hiçbirşey yok sağlık sendikası sökmüş almış biz avucumuzu yaladık

Zabitkatibi.1905
Memur
20 Ağustos 2025 15:56
Ben hiç bir şey

dca23
Şube Müdürü
20 Ağustos 2025 15:57

3 kere okudum baştan sona hiçbir şey göremedim. Şaka mı bu?


gençadam06
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:21
büro sen ne yaptı ne promosyonu becerebildi nede genel idari hizmwtlerini
dca23, 2 saat önce

3 kere okudum baştan sona hiçbir şey göremedim. Şaka mı bu?


Fidel Gülsün
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:24

Şimdi biri çıkar cuma iznini kaptık derse şaşırmayın


3misfortune
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:25

Cezaevi çalışanı olduğumuz için sendika hakkımız yok biz ses çıkaramıyoruz


v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:26
yav çıkarsan ne olacak Padişahın ülkesinde ?
3misfortune, 1 saat önce

Cezaevi çalışanı olduğumuz için sendika hakkımız yok biz ses çıkaramıyoruz


Fidel Gülsün
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:38

"Yardımcı Hizmetler Sınıfı'na ve Genel İdare Hizmetler Sınıfındaki ilave ödeme almayan tüm memurlara 8 puan (1.045 TL) özel hizmet tazminatı ödenecek" diyor. Bizi kapsıyor mu bu arkadaşlar?


dca23
Şube Müdürü
20 Ağustos 2025 16:42

890 TL yapıyor. ve ayrıca bizi kapsamıyor çünkü bizler daha önce +7 puan aldık.

Fidel Gülsün, 1 saat önce

"Yardımcı Hizmetler Sınıfı'na ve Genel İdare Hizmetler Sınıfındaki ilave ödeme almayan tüm memurlara 8 puan (1.045 TL) özel hizmet tazminatı ödenecek" diyor. Bizi kapsıyor mu bu arkadaşlar?


v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:43
890 artış oluyor o zaman dediğine göre ?
dca23, 1 saat önce

890 TL yapıyor. ve ayrıca bizi kapsamıyor çünkü bizler daha önce +7 puan aldık.


Fidel Gülsün
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:55

Bizim sendika hakkımız var da ne oldu. Aha böyle kepaze bir şekilde yaşıyoruz. Tek tesellimiz Memur-Sen'li olmamam. Çok şükür değilim.

3misfortune, 1 saat önce

Cezaevi çalışanı olduğumuz için sendika hakkımız yok biz ses çıkaramıyoruz


feridunemeksiz
Şef
20 Ağustos 2025 16:59
cuma izni kaptınız 3 gün izin hadi yine iyisiniz
