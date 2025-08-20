Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 15:54
Ünvan Değişikliği Sınavı Yönetmeliğindeki Usulsüz Madde

Merhaba arkadaşlar,

İcra Katibi olarak görev yapmaktayım. Normalde bilgisayar programcılığı bölümünden mezunum. Bilgisayar teknikerliğine atanmak (GİH den Teknik Hizmetler Sınıfına geçiş) için bu sınava başvurumuz malesef kabul edilmiyor. Sebebi ise yönetmelikdeki şu madde ;

(Değişik fıkra:RG-19/6/2025-32931)Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri ile icra personelini kapsamaz.

Veya aynı şekil bir icra personeli öğretmenliğe (eğitim hizmet sınıfı) ve psikologluğa geçiş istiyor ama sırf bu maddeden geçemiyor.

Şimdi soruyorum bu bir hak kaybı değil midir ? Hadi cezaevleri ayrı ünvan değişikliği sınavı ilanı veriyor ama icra için verildiğini hiç görmedim. Sizce de saçma bir madde değil midir ? Bence idare mahkemesine başvurulsa danıştayın direk bu maddeyi iptal edeceğini düşünüyorum.

Bu konuda moderatörlerimiz ne düşünüyor. Sizce bu haksız durum haberleştirilmeli mi ?

@ÇOTANAK @E.Kayı Han


adaletarayan23
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:15

Aynı şekilde icra katibi olarak başvuruda buluncaktım fakat icra katipleri ünvan değişikliği sınavına başvuramıyormuş adalet bakanlığı personeli olarak ünvan değişikliği hakkı resmen icra katiplerinin elinden alınmış bulunmakta. Bu konuda yapabileceğimiz ne var acaba cünkü daha önce icra iflas daire başkanlığı herhangi bir ünvan değişikliği sınavı açmadı


v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:21
sorduğu adamlara bak biri editör diğeri üye. sanırsın meclise soruyor :D
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyon ihalesi ertelendiPromosyon İhalesini nasıl takip edeceğiz, saat kaçta? Adliyelerden Vakıfbank Şubeleri KaldırılmalıVakıfbanka yönelik birlik olup kullanmayalım.2028 Banka Promosyonu Ana KonuPromosyona tepki olarak sendikadan istifa edecek misiniz?HSK Promosyon İhalesi2024 iş yurdu kar payı ?300 bini unutun diyor.

Sözlük

şiir 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1 komşunun internetini çalmak 1 tatil fotoğrafı 1 Baykuş 3 internetsiz bir hayat 2 günaydın sözlük 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 yıllık izin taleplerinin çakışması 2 malefiz 1

Son Haberler

Memur-Sen'den açıklama: Hakem heyetine başvurmayacağızBolu'daki orman yangını yayılıyor: 7 helikopterle havadan destekÇekiciye bağlı römorka çarpan otomobildeki 2 kişi öldüKoruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldıDolar 40,92 TL'ye yükseldi

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur