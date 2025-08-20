Ünvan Değişikliği Sınavı Yönetmeliğindeki Usulsüz Madde

Merhaba arkadaşlar,

İcra Katibi olarak görev yapmaktayım. Normalde bilgisayar programcılığı bölümünden mezunum. Bilgisayar teknikerliğine atanmak (GİH den Teknik Hizmetler Sınıfına geçiş) için bu sınava başvurumuz malesef kabul edilmiyor. Sebebi ise yönetmelikdeki şu madde ;

(Değişik fıkra:RG-19/6/2025-32931)Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri ile icra personelini kapsamaz.

Veya aynı şekil bir icra personeli öğretmenliğe (eğitim hizmet sınıfı) ve psikologluğa geçiş istiyor ama sırf bu maddeden geçemiyor.

Şimdi soruyorum bu bir hak kaybı değil midir ? Hadi cezaevleri ayrı ünvan değişikliği sınavı ilanı veriyor ama icra için verildiğini hiç görmedim. Sizce de saçma bir madde değil midir ? Bence idare mahkemesine başvurulsa danıştayın direk bu maddeyi iptal edeceğini düşünüyorum.

Bu konuda moderatörlerimiz ne düşünüyor. Sizce bu haksız durum haberleştirilmeli mi ?

@ÇOTANAK @E.Kayı Han