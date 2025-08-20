Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 16:05
İcra dosyası haciz

Arkadaşlar iki icra dosyam var, ikisi de kesinleşti. İki dosyamda şahısa olan borcum bankaya olan borcum değil. ilk dosyadan maasima Haciz uygulandı ve maaşının 1/4 ü kesiliyor. diğer dosyada ise avukat hem haciz hem de 89/1 e göre bütün bankalara haciz yazısı gönderildi. Örneğin ziraat bankasında ki hesabıma 3 bin lira atsam ikinci dosyaya aktarılır mı? yoksa ilk dosya hacizde olduğu için sıraya mi girer? lütfen bilgisi olan cevaplayabilir mi?


v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:08
Haczi ilk hangi dosya koymuşsa o dosyaya gider.

biberovic
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:09
ilk dosyanın 89/1 talebi yok ama sadece maaş haczi talebi var yine de ona gider mi
v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:10
89/1 talebi atan dosyaya gider

biberovic
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:11
peki ben maaşimi Vakıfbank tan alıyorum maaş hesabıma ailemden herhangi birinden 3 5 gelirse ona da haciz uygulanır mı
biberovic
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:12
iki dosyaya aynı anda tahsilat olmuyor dediler de o yüzden ikisini de giderse ne kullanacam bilmiyorum
v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:15
aynı anda birden çok maaş haczi uygulanmaz. Bundan bahsetmişlerdir.
v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:16
eğer maaş hesabında para varsa ve hacizli olduğun dosyadan 89/1 geldiyse o paraya haciz işlemi uygulanır. Eğer ki 89/1 yazısından sonra para gelirse birşey olmaz kullanabilirsin.
biberovic
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:18
şu anda hiçbir hesabımda Bir şey yok, yazı 15 Ağustos ta yazıldı 19 unda tebliğ edildi. bana yarın para gelirse kullanabilir miyim? 89/1 sürekli talep edilen Bir şey mi peki
v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:20
sürekli edilen bişe değil. Bankaya ihbarname ulaştığında o an hesabında para varsa haczedilie yoksa bişe olmaz daha sonra gelsede haciz veya bloke işlemi olmaz
biberovic
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:25
eyvallah çok teşekkür ederim
Flowersna
Aday Memur
20 Ağustos 2025 17:23
Geçmiş olsun icra için sıraya girerler ayni anda 2 haciz olmaz ne kadar borcunuz var?
