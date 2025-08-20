Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
20 Ağustos 2025 16:06
Haramzede Başkanlar
Her aay aidatlarla Milyon Dolarlaeı cukka eden sendika başkanlarına neden kimse tah oluşturmuyor? Hakem Heyetinin bulunduğu yerde Sendikalae yok hükmündedir. Yapılan tüm sözleşmeler tiyatrodan ibarettir. Milyon Dolarları cukkalayan başkanlara rahat vermemek gerekiyor.

fakir.adam
Şube Müdürü
20 Ağustos 2025 16:16

haramzede deyil haramzade.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
20 Ağustos 2025 17:34

Aidatlar dolar olarak mı veriliyor yeni öğrendim.

