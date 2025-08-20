Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 16:40
Toplu sözleşme de enflasyon farkı olacak mı

Arkadaşlar 2026 ve 2027 yılları için maaş zammının yanında enflasyon farkı hiç konuşulmuyor enflasyon farkı da eklenecek mi bu zamlara


mnmaestro
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:45

eklenir onu çıkaracaklarını sanmam. kamu görevlileri hakem kurulu kararında yazar o


üçbuçukali
Müsteşar
20 Ağustos 2025 16:59

eklettim ben

ali başganınız sizi de düşündü

köftehorlar sizi :))


nrttn21
Aday Memur
20 Ağustos 2025 17:11
evet olacak toplu sözleşmede uzlaşılacak maddelerin gösterge oranı enflasyon farkı+ 11 zama göre hesaplanmıştır yazıyor ocakta toplam zam oranımız %17 bekleniyormuş

moratora
Şef
20 Ağustos 2025 18:18

O önceki sözleşmeden kaynaklı enflasyon farkı. Yeni sözleşme hakem tarafından bu şekilde onaylanırsa enflasyon farkı alamıyoruz. Kimse bunu konuşmuyor ama en önemli problem bu. Zam değil enflasyon farkı alıyorduk artık o da yok. Zam yerine indirim oldu resmen

nrttn21
Aday Memur
20 Ağustos 2025 18:28
kardeş emin misin?
bazı harfler
20 Ağustos 2025 18:31

Yeni sözleşmede memurlar ayın 15'inde maaş alır yazmasa maaş alamayacak mı? Zaten yasada olan bir şey için karar mı alınır? Şunları hala sorup duruyorlar.

moratora
Şef
20 Ağustos 2025 18:54

Hangi yasa maddesi?

moratora
Şef
20 Ağustos 2025 19:03

Gpt-5'in cevabı :

657?de kalıcı bir ?kanun maddesi? değil. Enflasyon farkı, her dönem yapılan kamu görevlileri toplu sözleşmesi / Hakem Kurulu kararı ile hükme bağlanıyor.

2024?2025 dönemi için dayanak: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu?nun 31.08.2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Kararı. Kararın 7. maddesi (?Enflasyon farkı ödemesi?), TÜİK?in açıkladığı TÜFE?nin ilgili 6 aylık dönemde toplu sözleşmede öngörülen artış oranlarını (2024 ilk yarı %15, ikinci yarı %10; 2025 ilk yarı %6, ikinci yarı %5) aşması halinde, katsayıların/açıkladığı ücret tavanlarının aşan kısım kadar artırılacağını düzenler. Bu madde, fiilen ?enflasyon farkı?nın hukuki temelidir. (LEXPERA)

Bu tür kararların bağlayıcılığı: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir; Resmî Gazete?de yayımlanır. (LEXPERA)

Özetle, memurlara enflasyon farkı verilmesi her dönemki toplu sözleşme/hakem kararıyla yürür; 2024?2025 için bunun açık hükmü 2023/1 sayılı Hakem Kurulu Kararı madde 7?dedir. (LEXPERA)

