Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 16:40
Toplu sözleşme de enflasyon farkı olacak mı

Arkadaşlar 2026 ve 2027 yılları için maaş zammının yanında enflasyon farkı hiç konuşulmuyor enflasyon farkı da eklenecek mi bu zamlara


mnmaestro
Aday Memur
20 Ağustos 2025 16:45

eklenir onu çıkaracaklarını sanmam. kamu görevlileri hakem kurulu kararında yazar o


üçbuçukali
Müsteşar
20 Ağustos 2025 16:59

eklettim ben

ali başganınız sizi de düşündü

köftehorlar sizi :))


nrttn21
Aday Memur
20 Ağustos 2025 17:11
evet olacak toplu sözleşmede uzlaşılacak maddelerin gösterge oranı enflasyon farkı+ 11 zama göre hesaplanmıştır yazıyor ocakta toplam zam oranımız %17 bekleniyormuş
