Ne kadar ekmek o kadar köfte

memursen ve kamusen sayesinde memur yoksulluk sınırı altında maaşa mahkum edildi. memursen ve kamusen sayesinde bugün bir temizlik işçisi neredeyse amirinden fazla maaş alacak. memursen ve kamusen sayesinde çalışma barışı bozulmuştur. memurun grev hakkı yasaklanabilir. bu saatten sonra her anlamda kamuya ait bütün kurumlarda işler çok ama çok aksayacaktır.

