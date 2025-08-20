Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
20 Ağustos 2025 16:47
Arşiv araştırması (İBB)

İibb belediye arşiv araştırması ne durumdadir.

Bilgisi olan var mıdır?

Ne zaman açıklanabilir?


Sparcox
Aday Memur
20 Ağustos 2025 17:40
bu aralar açıklanması lazım
