Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


20 Ağustos 2025 16:47
Askerlik ve atama

Merhabalar ben bir kit kurumuna atandım. Askerlik tecilim 7 temmuzda bitti ama 31 aralığa kadar yoklama sürem var. Kitte 6 aylık bir deneme süresi var bu süre boyunca askerliği mi erteleyebilir miyim? 657 de aday memurluk süresinde erteleniyormus galiba bu durum 399 için de geçerli midir?

Çok Yazılan Konular

DHMİ Çalışanları BurayaDSİ 2024 Giyim YardımıTEİAŞ Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 2025TEİAŞ promosyon tahminleri alayımMEMUR İÇİN TEBLİGATTEİAŞ Görevde Yükselme Hayırlı OlsunPTT A.Ş de Yeniden YapılanmaTMO TeknisyenTPAO Personeli ve TPAO'da Çalışmak HakkındaDevlet Malzeme Ofisi (DMO) Hakkında herşey

Sözlük

şiir 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1 komşunun internetini çalmak 1 tatil fotoğrafı 1 Baykuş 3 internetsiz bir hayat 2 günaydın sözlük 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 yıllık izin taleplerinin çakışması 2 malefiz 1

Son Haberler

Memur-Sen'den açıklama: Hakem heyetine başvurmayacağızBolu'daki orman yangını yayılıyor: 7 helikopterle havadan destekÇekiciye bağlı römorka çarpan otomobildeki 2 kişi öldüKoruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldıDolar 40,92 TL'ye yükseldi

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur