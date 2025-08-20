Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
20 Ağustos 2025 17:16
Sözleşmeli Büro Personeli Maaşı ( Sağlık Yönetimi Lisans Mezunu)
Sözleşmeli Büro Personeli kadrosu için 2026 lisans Kpss'ye hazırlanmayı düşünüyorum. Ancak net bir şekilde cevabını bulamadığım soru şu: Sağlık Bakanlığında Sağlık Yönetimi Lisans Mezunu olarak atanmış olan Sözleşmeli Büro Personeli güncel maaşları ne kadar? Bilgisi olan arkadaş varmı?

