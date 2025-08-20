Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


20 Ağustos 2025 18:16
DGS İşletme hk.

DGS ile Açıkögretim İşletme bölümünü tercih etmem halinde ders yoğunluğu nasıl oluyor, fark dersleri hangi üniversite de daha az çıkar bir de en hangi üniversite de okumak mantıklı bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum

Çok Yazılan Konular

Tpao MülakatMemurlar.net in reklam garabetirapor

Sözlük

günaydın sözlük 1 günün filmi 2 malefiz 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1 güne bir söz bırak 2 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 şiir 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 tatil fotoğrafı 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 2

Son Haberler

Veterinerlerin ek ödemeleri artırıldıUzmanların ve denetim elemanlarının maaşları artırıldıMüdür ve bazı idarecilerin tazminat oranları artırıldıÖrnek çocuklar: Buldukları 13 bin 400 lirayı teslim ettilerAvukatların ek ödeme puanları artırıldı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur