Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ağustos 2025 18:28
Eğitim öğretim tazminatı

Ne kadar oldu


karub9191
Şef
20 Ağustos 2025 18:35

1 milyon


Kuskusuz
Genel Müdür
20 Ağustos 2025 19:02

Gerçekten bunu merak ediyor musunuz? 4 degil 6 olsa ne değişecek?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Geçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4Eğitim alanında toplu sözleşmede kazanılan haklar.Sınıf rehberliği ek ders ücreti kaldırılıyor mu?Memuru bu hâle getiren öğretmenlerdir.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama Duyurusuİkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme. Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalıKuşa dönen ek derslerÖğretmen maaşı 125 bin TL olsun

Sözlük

yıllık izin taleplerinin çakışması 2 komşunun internetini çalmak 1 mesaj yazamama sorunu 1 tatil fotoğrafı 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1 güne bir söz bırak 2 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 malefiz 1 günaydın sözlük 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2

Son Haberler

Veterinerlerin ek ödemeleri artırıldıUzmanların ve denetim elemanlarının maaşları artırıldıMüdür ve bazı idarecilerin tazminat oranları artırıldıÖrnek çocuklar: Buldukları 13 bin 400 lirayı teslim ettilerAvukatların ek ödeme puanları artırıldı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur