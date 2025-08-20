Uyduruk Meslek Kanunu ile öğretmene 13 bin TL verip Mühendise 2 bin TL vermek

Biz ne tür bir imtihan yaşıyoruz birader. Öğretmenlere yaş alma-uzmanlaşma gibi uyduruk bir kanun ile 13 bin TL ilave zam yaparken, bu toplu sözleşmede mühendise sadece 2 bin TL ilave zam yapmışlar herifler. Ne tür bir oyunun içindeyiz.

Biz ne tür bir imtihan yaşıyoruz birader. Öğretmenlere yaş alma-uzmanlaşma gibi uyduruk bir kanun ile 13 bin TL ilave zam yaparken, bu toplu sözleşmede mühendise sadece 2 bin TL ilave zam yapmışlar herifler. Ne tür bir oyunun içindeyiz.