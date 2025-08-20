Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Uyduruk Meslek Kanunu ile öğretmene 13 bin TL verip Mühendise 2 bin TL vermek
Biz ne tür bir imtihan yaşıyoruz birader. Öğretmenlere yaş alma-uzmanlaşma gibi uyduruk bir kanun ile 13 bin TL ilave zam yaparken, bu toplu sözleşmede mühendise sadece 2 bin TL ilave zam yapmışlar herifler. Ne tür bir oyunun içindeyiz.

anonim37
20 Ağustos 2025 18:37

Dogru haklisimiz ama duzeltme muhendisede 5000 tl


Lalo Salamanca
Şef
20 Ağustos 2025 18:40

Dediğin ek parayı 20 yıllık öğretmen yapıyor boş algı yapma burada


TEKNİSYEN3467
Aday Memur
20 Ağustos 2025 18:41

Teknisyen ile tekniker arasındaki maaş farkı ne oldu bilen var mı


yarınlar-bizimdir123
Aday Memur
20 Ağustos 2025 18:42

Kıdemli öğretmenler yani senin bile dersine girmiş hocalar bir zahmet alsın o farkı


egop0
Memur
20 Ağustos 2025 18:42
13bin değil 10 bin onu da 20 yıl üzeri fiili öğretmenlik yapanlar alıyor.Siz de 5217 TL ek ödeme alacaksınız hala ağlıyorsunuz diğer memurlar ne yapsın?

falancaolsun
Memur
20 Ağustos 2025 18:42
Birader o 5000 bin TL'ye ocak 2026'da ön görülen %17 zam ve mevcutta zaten alınan 2500 TL içinde. Bu toplu sözleşmede mühendise sadece 2 bin TL civarı ilave oldu. Git haberi detaylı oku
TEKNİSYEN3467
Aday Memur
20 Ağustos 2025 18:43

Teknisyen ile tekniker arasındaki maaş farkı ne oldu bilen var mı


falancaolsun
Memur
20 Ağustos 2025 18:44
Son 10 yılda 15 biner öğretmen atansa 150 bin öğretmen yapar. Geriye kalan öğretmenler "12-20 bin TL ek ders hariç" 68 bin TL maaşlı uzman öğretmen ve ek ders hariç 75 bin TL alan başöğretmen. Yani öğretmenlerin %80'den fazlası uzman veya başöğretmen
falancaolsun
Memur
20 Ağustos 2025 18:46
Benim dersim derken? İnşallah mühendislik fakültesinde öğretmenlerin görev yaptığını düşünecek kadar cahil değilsindir. Gerçi öğretmensin çok bir bilgi beklememek lazım senden şimdi. Mühendisi öğretmen değil, mühendis yetiştirir. Ayrıca sokaktaki serserileri de öğretmenler yetiştiriyor ona bakarsan. Yani hep artı puanları kendinize yazıyorsunuz. Bu tartışmaya hiç sokma bizi. Şu an mühendis 68 bin TL alıyor, öğretmen yaklaşık 90 bin TL. Tartışma konusu bu
yarınlar-bizimdir123
Aday Memur
20 Ağustos 2025 18:53

Yazık nankörlük ve kibir içine işlemiş bu yazıyı bile yazabiliyorsan ilkokul öğretmeniin sayesindedir

falancaolsun
Memur
20 Ağustos 2025 18:57
Sen ne anlatıyorsun birader. Ben kamu mühendisin evinin içine kadar getirttiği ab-ı hayat olan suyun hesabını soruyor muyum. Banane birader ilk okul öğretmeninden. İşi öğretmekti hayrına yapmıyordu, işini yapıyordu. Öğretmenin işi öğretmek zaten. Lütufmuş gibi yazıp durmayın sağda solda
TEKNİSYEN3467
Aday Memur
20 Ağustos 2025 19:00

Teknisyen ile tekniker arasındaki maaş farkı ne oldu bilen var mı bilem yok herhalde


yarınlar-bizimdir123
Aday Memur
20 Ağustos 2025 19:09

Kimse hayrına yapmaz cami hocası bile karnını doyurmak için para almak zorunda. Konu o değil , senin yaptığın hadsizlik. Karşındaki insana Birader vs gibi Konuşma tarzın ki maalesef bazı kalitesiz öğretmenlerde de son zamanlarda görüyorum ?. Neyse goodbye

lastcheva
Memur
20 Ağustos 2025 19:13

Konudan bağımsız şu saçma yaklaşımdan vazgeçin artık en büyük travmalarım ilkokul öğretmenim sayesinde. Kendisini yine hatırlayıp lanetle andım sayenizde teşekkürler.

anonim37
20 Ağustos 2025 19:14

Gorursunuz sayin hocam bende okudum tabiki sadece bahsesilen kalemlere %17 uygulamislar haberi duzenleyenler bize su an eylul maasinda verseler bu kazanimi 4400 tl civari bir ek getiri alicak idik 2026 ocakta alinacagi icin 4400 tl ye yaklasik %17 getiride eklemsiginde 5200 kusur yapicak

bazı harfler
20 Ağustos 2025 19:28

Bir başlıkta da öğretmen b.k. yenmemiş olsun.


alonso24
Aday Memur
20 Ağustos 2025 19:52

Ayrı bir konu aç birader ana sayfaya anlayan çıkar cevap verir

skarner
Memur
20 Ağustos 2025 19:53

Yalan söyleyerek bir şey kazanamazsınız

son 10 yılda atanan öğretmen sayısı 400 binin üstünde 150 demişsin

ek ders 12-20 arasında demişsin 20 öğrencili ortaokulda çalışıyorum hiç kimse 12 ek ders almadı ömründe

uzman öğretmen maaşı 68 demişsin o da yalan 61.700 olacaktı ağustos ayında bunu aldı 11 yıllık arkadaşım

