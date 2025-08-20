Ağustos ayında dilekçe verebilir miyim?

Hocam il, ilçe veya okulda branşınızda norm fazlası öğretmen varsa, emeklilik şartını da sağladıysanız emekli olabilirsiniz. İlçenizden norm ile alakalı bilgilendirmeyi alabilirsiniz. Norm fazlası durumdaysanız, atama döneminin bitmesini beklemeden dilekçenizi verin. Norm durumu güncellenince branşınız birden ihtiyaç durumuna düşebilir. Onun dışında 61 yaşında iseniz istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Yaz dönemi harici emeklilikte başka bir opsiyonunuz yok. Hakkınızda hayırlısı olsun hocam.

Hocam il, ilçe veya okulda branşınızda norm fazlası öğretmen varsa, emeklilik şartını da sağladıysanız emekli olabilirsiniz. İlçenizden norm ile alakalı bilgilendirmeyi alabilirsiniz. Norm fazlası durumdaysanız, atama döneminin bitmesini beklemeden dilekçenizi verin. Norm durumu güncellenince branşınız birden ihtiyaç durumuna düşebilir. Onun dışında 61 yaşında iseniz istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Yaz dönemi harici emeklilikte başka bir opsiyonunuz yok. Hakkınızda hayırlısı olsun hocam.