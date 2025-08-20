Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ağustos ayında dilekçe verebilir miyim?

Arkadaşlar merhaba

Emeklilikle ilgili gerekli tüm şartlarım uygun. Temmuz ayında kararsızlık içindeydim başvuru yapmamıştım. Fakat şu an emekli olma konusunda netleştim iyice. Bu mümkün mü? Ne yapmam lazım acaba?

Şimdiden teşekkür ederim.


jajacoelho
Genel Müdür
20 Ağustos 2025 19:09

benim günüm gelecek de kararsızlıklık yaşayacam ha ığdırdan edirneye roketle giderim.

muhtemelen sizin seneye kaldı sadece yaz aylarında hak tanınıyor.

görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir.

Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.


asiia
Şef
20 Ağustos 2025 19:40
Bulunduğunuz ilde branşınızda fazla öğretmen var ise emekli olabilirsiniz. Hayırlı olsun hocam, emeklilik hayatınızda mutluluklar dilerim.

Fatih0035
Aday Memur
20 Ağustos 2025 19:46

Açıklama ve güzel dilekler için çok teşekkür ederim.

Branşımda hem okulumda hem de merkez ilçemde norm fazlası arkadaşım var. Bunlar olma ihtimali için yeterli olur inşallah.

Englishteachh
Aday Memur
20 Ağustos 2025 19:47
başöğretmen oldun ne emekliliği hocam

Fatih0035
Aday Memur
20 Ağustos 2025 19:47

Açıklama ve güzel dilekler için çok teşekkür ederim.


spock
Genel Müdür
20 Ağustos 2025 20:26

Yaş haddi durumu yoksa 2026 Temmuz ayında emekli olursunuz.


Mervozkul
Aday Memur
20 Ağustos 2025 22:54
Hocam il, ilçe veya okulda branşınızda norm fazlası öğretmen varsa, emeklilik şartını da sağladıysanız emekli olabilirsiniz. İlçenizden norm ile alakalı bilgilendirmeyi alabilirsiniz. Norm fazlası durumdaysanız, atama döneminin bitmesini beklemeden dilekçenizi verin. Norm durumu güncellenince branşınız birden ihtiyaç durumuna düşebilir. Onun dışında 61 yaşında iseniz istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Yaz dönemi harici emeklilikte başka bir opsiyonunuz yok. Hakkınızda hayırlısı olsun hocam.

fen-25
Şef
20 Ağustos 2025 22:56

hocam bizim arkadaşımız 2023 mart ayında emekli oldu.

,hocamız norm fazlasıydı ve emekli olmak istedi.

ben de emekli olamaz sanmıştım ama okul acıkken emekli oldu.

şu an okul acık bile değil tatildeyiz.bence emekli olursunuz

simdiden hayırlı olsun


Fatih0035
Aday Memur
20 Ağustos 2025 23:07

Teşekkür ederim hocam.

albatros52
Memur
20 Ağustos 2025 23:28
Görev yaparken bir çok insan emeklilik gelsin değil bir sene bir dakka bile durmam der. EYT çıktı devlet memuru ciddi oranda emekli olan olmadı. Neyse hayırlısı olsun. Bir çok il ve ilçede norm fazlası var. Sizin ilçede de norm fazlası varsa vakit kaybetmeden dilekçenizi verin.
