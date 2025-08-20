Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ağustos 2025 18:56
Bir öğretmen olarak emeklilik için Ağustos ayında dilekçe verebilirmiyim

Arkadaşlar merhaba

Emeklilikle ilgili gerekli tüm şartlarım uygun. Temmuz ayında kararsızlık içindeydim başvuru yapmamıştım. Fakat şu an emekli olma konusunda netleştim iyice. Bu mümkün mü? Ne yapmam lazım acaba?

Şimdiden teşekkür ederim.


jajacoelho
Genel Müdür
20 Ağustos 2025 19:09

benim günüm gelecek de kararsızlıklık yaşayacam ha ığdırdan edirneye roketle giderim.

muhtemelen sizin seneye kaldı sadece yaz aylarında hak tanınıyor.

görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir.

Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.


asiia
Şef
20 Ağustos 2025 19:40
Bulunduğunuz ilde branşınızda fazla öğretmen var ise emekli olabilirsiniz. Hayırlı olsun hocam, emeklilik hayatınızda mutluluklar dilerim.

Fatih0035
Aday Memur
20 Ağustos 2025 19:46

Açıklama ve güzel dilekler için çok teşekkür ederim.

Branşımda hem okulumda hem de merkez ilçemde norm fazlası arkadaşım var. Bunlar olma ihtimali için yeterli olur inşallah.

jajacoelho, 49 dk. önce

benim günüm gelecek de kararsızlıklık yaşayacam ha ığdırdan edirneye roketle giderim.

muhtemelen sizin seneye kaldı sadece yaz aylarında hak tanınıyor.

görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir.

Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.


Englishteachh
Aday Memur
20 Ağustos 2025 19:47
başöğretmen oldun ne emekliliği hocam

Fatih0035
Aday Memur
20 Ağustos 2025 19:47

Açıklama ve güzel dilekler için çok teşekkür ederim.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Geçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4Eğitim alanında toplu sözleşmede kazanılan haklar.Sınıf rehberliği ek ders ücreti kaldırılıyor mu?Memuru bu hâle getiren öğretmenlerdir.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama Duyurusuİkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme. Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalıKuşa dönen ek derslerÖğretmen maaşı 125 bin TL olsun

Sözlük

yıllık izin taleplerinin çakışması 2 komşunun internetini çalmak 1 mesaj yazamama sorunu 1 tatil fotoğrafı 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1 güne bir söz bırak 2 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 malefiz 1 günaydın sözlük 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2

Son Haberler

Veterinerlerin ek ödemeleri artırıldıUzmanların ve denetim elemanlarının maaşları artırıldıMüdür ve bazı idarecilerin tazminat oranları artırıldıÖrnek çocuklar: Buldukları 13 bin 400 lirayı teslim ettilerAvukatların ek ödeme puanları artırıldı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur