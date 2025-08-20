Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Ağustos 2025 19:10
ENGELLİ RAPORU
merhaba yüzde 55 engelli raporum var 20 yıllık polisim İstanbul'a yayınım çiktı... izinde olduğum için ilişik küsmediler... bu raporla atamayı iptal ettirebilir öıyım veya başka bir ile gidebilir miyim... bu arada 2 defa İstanbul'da görev yaptım daha önce

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerMemur Greve GittiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verÜniversite borçlanması26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarAğustos ataması Sağlıkçılara Gece Çalışma Tazminatı

Sözlük

internetsiz bir hayat 2 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 günaydın sözlük 1 mesaj yazamama sorunu 1 tatil fotoğrafı 1 Baykuş 3 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 birbirine hayatım diyen adamlar 1 Tatlı telaşlar 1 malefiz 1

Son Haberler

Veterinerlerin ek ödemeleri artırıldıUzmanların ve denetim elemanlarının maaşları artırıldıMüdür ve bazı idarecilerin tazminat oranları artırıldıÖrnek çocuklar: Buldukları 13 bin 400 lirayı teslim ettilerAvukatların ek ödeme puanları artırıldı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur