Ünvan Değişikliği Sınavı-Mühendislik

Arkadaşlar merhabalar inşaat mühendisi yada başka bir mühendis olup Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışıp daha önceden bu sınava girmiş arkadaşlar deneyimlerinizi paylaşıp başlığı yeşillendirir misiniz? Kaynak paylaşan yayın evi var mı Yoksa YouTubedan mı konulara çalıştınız? İnşaat Mühendisliği için konuşuyorum 48 tane soru var alandan neredeyse okulda gördüğümüz bütün dersleri yazmışlar.

