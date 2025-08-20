Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 19:14
Ünvan Değişikliği Sınavı-Mühendislik
Arkadaşlar merhabalar inşaat mühendisi yada başka bir mühendis olup Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışıp daha önceden bu sınava girmiş arkadaşlar deneyimlerinizi paylaşıp başlığı yeşillendirir misiniz? Kaynak paylaşan yayın evi var mı Yoksa YouTubedan mı konulara çalıştınız? İnşaat Mühendisliği için konuşuyorum 48 tane soru var alandan neredeyse okulda gördüğümüz bütün dersleri yazmışlar.

fnrbhcgokhan
Aday Memur
20 Ağustos 2025 19:35

Bende makine mühendisliğine giricen kısmetse yardımcı olabilecek var mı ? Konu yelpazesi çok geniş nasıl hazırlanmak gerekir eski çıkmış sorular buldum sadece yeterli olur mu ?

Toplam 1 mesaj

