Bu Zam Fiyaskosundan Sonra Tüm Akademisyenler Sendikadan İstifa Etmelidir !!

Arkadaşlar akademik zam konusunda pes etmemek lazım. Bundan sonrada konuyu gündemde tutarsak hakkımızı alabiliriz. Bence her hafta örneğin her pazar günü saat:20:00'de Twitterda #Akademikzam diye gündem oluşturabiliriz. Sendikalardan da toplu istifa ederek onların da konuya yonelmelerini sağlayabiliriz. Aksi halde en düşük maaş bizim maaşımız olacak.

