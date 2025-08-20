Mühendislere Sadaka Verilmesi

5 puan ek ödeme ve ocakta üstüne gelecek enflasyon farkı+11 puan sözleşme zammı ile 4000 TL yapıyor. bu rakamı kimse alamadı ötekiler 2000 TL de kalacak ortalama bazıları 1500 alacak

