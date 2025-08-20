Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 20:30
Mühendislere Sadaka Verilmesi

O kadar sesimizi duyurduk, emsal meslekler dedik, meslek kanunu dedik, tüm projelerde biz varız dedik, risk dedik sorumluluk dedik, sahadayız dedik, verilen değeri biliyorduk ama bu kadar sert yüzümüze çarpılması canımızı acıttı bir kez daha, üzüntümüzü ve değersizlik hissimizi zirveye çıkardı. Sağlık olsun ama mühendisin hiçbir umudu ve hevesi kalmadı artık. Tabi bu hakkımızı istemekten vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Pes etmeyeceğiz, daha çok isteyeceğiz, daha çok çalışacağız.


dramati-kPCs
Şube Müdürü
20 Ağustos 2025 20:33

Mühendisler ne zaman kibri bırakıp bütün tekniği kucaklar o zaman bir şeyler olur. Tek başlarına bir şeyler kazanabilmeleleri çok zor.


since2024
Aday Memur
20 Ağustos 2025 20:33
ne kadar oldu artışınız ?

kitabınortası
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 20:34

2 bin TL civarı

falancaolsun
Memur
20 Ağustos 2025 21:47
Hocam o 2 bin TL belki 30 tane mesleğe yapıldı. Mühendis özelinde kazanım yok bu toplu sözleşmede
Hırboo
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:53
5 puan ek ödeme ve ocakta üstüne gelecek enflasyon farkı+11 puan sözleşme zammı ile 4000 TL yapıyor. bu rakamı kimse alamadı ötekiler 2000 TL de kalacak ortalama bazıları 1500 alacak
can-mekanik
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:54
2600 tl birader ne 4k'sı
