Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 20:48
Yardımcı hizmetler ne oldu?

Kazanım var mı


nrttn21
Aday Memur
20 Ağustos 2025 20:50
özel hizmet tazminatı için 8 puanlık (1045) TL lik bir artış geldi diye biliyorum yanılmıyorsam

Kara6167
Memur
20 Ağustos 2025 21:29

Gih kadrosuna geçiş için birşey yok mu hocam

nrttn21, 1 saat önce
özel hizmet tazminatı için 8 puanlık (1045) TL lik bir artış geldi diye biliyorum yanılmıyorsam

samet.by
Daire Başkanı
20 Ağustos 2025 21:41
emin olun öyle bir şey olsa gündem olurdu
Kara6167, 30 dk. önce

Gih kadrosuna geçiş için birşey yok mu hocam


Hırboo
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:54
hademelere ortalama 1000 TL zam

Mussa1453
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:55

İlave ödeme almayan tüm memurlar diye bi ayrıntı var ama...

nrttn21, 1 saat önce
özel hizmet tazminatı için 8 puanlık (1045) TL lik bir artış geldi diye biliyorum yanılmıyorsam
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Memurla dalga geçilmesiYeni teklifi açıklıyorumBugün yeni teklif gelecek mi?Hakem heyetine gitmesin diyen çok akıllılar okusunToplu Sözleşme KazanımlarıSendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldıMemur kız çocuğu ölen anne ya da babadan maaş alır mı?Borç batağımdayım. Cebimde param kalmadı.

Sözlük

tatil fotoğrafı 1 komşunun internetini çalmak 1 şiir 1 çamaşır makinesi 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 2 birbirine hayatım diyen adamlar 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 mesaj yazamama sorunu 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 internetsiz bir hayat 2

Son Haberler

TBMM önünde otomobilini yakan şüpheli tutuklandıİndirimli tatil vaadiyle 300 kişiyi dolandıran çift yakalandıBakan Güler: 'Terörsüz Türkiye' süreci mutlaka başarıya ulaşmalıdır1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyorUludağ'daki otel yangınında ihmaller zinciri ortaya çıktı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur